В Твери "Газель" сбила на переходе четырех человек

В Твери микроавтбус "Газель" наехал на четырех пешеходов, в том числе двоих детей. Все пострадавшие госпитализированы, сообщили "РГ" в управлении ГИБДД по Тверской области.

Авария произошла в 11:40 на набережной реки Лазури недалеко от дома № 7. Автомобиль сбил четырех человек, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Все пострадавшие, среди которых двое - несовершеннолетние, доставлены в больницу. Травмы, полученные детьми, по предварительным данным автоинспекции, угрозы жизни не представляют.

Со слов водителя "Газели", причиной аварии стало яркое солнце, которое ослепило его, и он не заметил пешеходов. Подробности случившегося выясняются.