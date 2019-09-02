В Воронежской области благодаря национальному проекту "Демография" открылся детский сад "Лесная сказка". Его главное отличие от других подобных учреждений - упор на творческое развитие воспитанников. Для этого в садике есть живописный и гончарный цеха, мастерская робототехники, театральная и хореографическая студии, зона для занятий английским языком, работы с логопедом и много чего еще.

Строительство чудо-сада обошлось в 148 миллионов рублей, деньги пришли из федерального, областного и местного бюджетов. "Лесная сказка" приняла в девять групп 220 малышей и закрыла вопрос с досугом детей в райцентре Бутурлиновка.

Двухэтажное, ярко раскрашенное здание детсада видно издалека, и оно задает радостный тон всему кварталу. Садик занимает площадь в гектар, его корпус окружен газонами и игровыми площадками (у каждой группы она своя). Разноцветные горки, качели и "лазалки" также сконструированы с соблюдением всех мер безопасности.

В "Сказке" есть мастерская для крупногабаритного конструирования - там дети могут, скажем, сами построить себе дом из больших и легких деталей. Есть зона для создания и испытания роботов, мастерские юных художников, скульпторов, хореографическая и вокальная студии, собственный театр. Помимо необходимого сырья и оборудования каждая творческая зона снабжена преподавателем, компетентным в своем виде искусства. Чем заняться после дневного сна, дети выбирают сами.

Детсад в Бутурлиновке - первый в регионе, созданный под образовательную программу "Вдохновение", ориентированную на индивидуальное развитие маленьких граждан России.