Возбуждено дело о ДТП с четырьмя погибшими под Воронежем

Воронежские полицейские возбудили уголовное дело об ДТП, в которой погибли четыре человека. Еще двое получили травмы - в том числе ребенок.

Напомним, авария с участием четырех автомобилей произошла на федеральной трассы М-4 "Дон" вечером в воскресенье.

- Как установлено в ходе предварительного следствия, примерно в 19.05 57-летний житель Воронежа на Nissan Note не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся в МАЗом под управлением своего ровесника из Республики Беларусь. После удара грузовик самопроизвольно выкатился на встречную полосу, где в него врезались Citroen Berlingo из Владимирской области и Opel Insignia из Подмосковья, - рассказала руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Куликова.

От полученных травм на месте происшествия скончались водитель Nissan, 53-летний мужчина, управлявший Citroen, и два его пассажира: 53-летняя женщина и подросток 15 лет. Водитель МАЗа и 10-летний мальчик из Nissan с травмами доставлены в больницу.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В качестве вещественного доказательства к делу приобщена запись видеорегистратора из автомобиля очевидца ДТП.