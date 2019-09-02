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02.09.2019 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело о ДТП с четырьмя погибшими под Воронежем

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежские полицейские возбудили уголовное дело об ДТП, в которой погибли четыре человека. Еще двое получили травмы - в том числе ребенок.

Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве

Напомним, авария с участием четырех автомобилей произошла на федеральной трассы М-4 "Дон" вечером в воскресенье.

- Как установлено в ходе предварительного следствия,  примерно в 19.05 57-летний житель Воронежа на Nissan Note не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся в МАЗом под управлением  своего ровесника из Республики Беларусь. После удара грузовик самопроизвольно выкатился на встречную полосу, где в него врезались Citroen Berlingo из Владимирской области и Opel Insignia из Подмосковья, - рассказала руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Куликова. 

От полученных травм на месте происшествия скончались водитель Nissan, 53-летний мужчина, управлявший Citroen, и два его пассажира: 53-летняя женщина и подросток 15 лет. Водитель МАЗа и 10-летний мальчик из Nissan с травмами доставлены в больницу.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть  двух и более лиц). В качестве вещественного доказательства к делу приобщена запись видеорегистратора из автомобиля очевидца ДТП.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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