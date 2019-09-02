Делегатов и гостей ВЭФ ждет необычная программа

В среду во Владивостоке стартует юбилейный, пятый Восточный экономический форум. Три дня подряд VIP-персоны мировой политики и бизнеса будут обсуждать насущные вопросы. Но ВЭФ - это не только заседания, переговоры и подписание договоров, но и насыщенная культурная и развлекательная программа.

"Гвоздем" культурной программы обещает стать показ шедевра Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" из собрания галереи Уффици. После окончания ВЭФ с 8 сентября увидеть в Парадном зале Приморской Государственной картинной галереи смогут все желающие.

Традиционно большой интерес вызывает "Улица Дальнего Востока" - своеобразная выставка достижений дальневосточных регионов: каждый старается показать здесь самое интересное из того, что имеет или умеет делать.

В этом году хозяин форума Приморский край представит абсолютно новый павильон - в форме морской раковины. Там покажут интерактивную экспозицию развития бизнеса в регионе, а также с помощью VR-технологий презентуют туристический потенциал края. А в павильоне Республики Саха (Якутия) гостей ждет и более осязаемый сюрприз - розыгрыш настоящих якутских бриллиантов, в котором сможет принять участие каждый посетитель. Обещали привезти и настоящее чудо науки - клонированную лайку, о чем организатор мероприятия Росконгресс заявил в официальном сообщении. Новый дальневосточный регион - Республика Бурятия - покажет уникальные традиции тибетской медицины и практики врачевания. А камчатский павильон построили в виде краба - признанного бренда региона. Там будет работать выставка уникальных изделий - традиционная одежда коренных народов Камчатки, национальные куклы и многое другое.