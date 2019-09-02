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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за паводка в трех школах Биробиджана отложили начало учебного года

Текст: Дина Непомнящая

Подвалы биробиджанских школ № 9, 11 и 14 оказались затоплены из-за паводка. Постановлением городской мэрии начало занятий в этих учебных заведениях отложено.

Как сообщается на сайте администрации областного центра, учиться воспитанники школ все же начнут, но дистанционно.

В Биробиджане затопило подвалы школ

- В течение двух недель школьники через "Электронный дневник" будут получать домашние задания, их выполнять и за них получать оценки. Обучение будет проходить через федеральный портал "Российская электронная школа", - пояснила заместитель мэра Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Петрушкова.

Первоклашки смогут также посещать "Консультационные центры" при школах.

Приступить к занятиям в школах ученики смогут, когда подвалы зданий освободятся от воды.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан День знаний Паводки в России
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