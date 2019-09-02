На фестивале СМИ Забайкалья прошла первая дискуссионная площадка

Сегодня в рамках фестиваля средств массовой информации Забайкальского края "Регион-медиа-2019" начал работу медиафорум "Инфорум".

Прошла первая дискуссионная площадка "Новые дальневосточники - открывая возможности. Образ Забайкалья в современных реалиях". В ее работе приняли участие руководитель края Александр Осипов, заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов, главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля, председатель регионального отделения союза журналистов, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова и журналисты региона.

На площадке обсуждались способы создания позитивного образа Забайкальского края в средствах массовой информации, влияние на это журналистов и власти. Встреча прошла в формате свободной дискуссии, где любой из присутствующих мог высказать свое мнение и задать интересующие вопросы.

Глава Забайкальского края Александр Осипов, подводя итоги встречи, отметил, что открытый диалог власти и СМИ должен вестись постоянно.

- Органы власти и журналисты должны быть перед друг другом честными, прямыми и откровенными. Я рад, что были подняты непростые вопросы на встрече. Без такого диалога нельзя развивать информационное пространство, формируемое в регионе. Хотелось бы, чтобы все чиновники были абсолютно открытыми, чтобы наша работа была доступной и прозрачной. Также хочется, чтобы местные СМИ относились к своей аудитории с уважением, а к своему родному краю с любовью,- прокомментировал руководитель региона.