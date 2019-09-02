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02.09.2019 19:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Победная точка

На Сахалине и Курилах отпраздновали День окончания Второй мировой войны
Текст: Евгения Шерешевская ("Российская газета", Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
В понедельник Сахалинская область отметила 74-ю годовщину победы на Дальнем Востоке, поставившей точку во Второй мировой войне. Для жителей региона эта дата имеет особое значение - успешно проведенные Южно-Сахалинская и Курильская военные операции вернули стране Южный Сахалин и ряд островов Курильской гряды.

- Фактически благодаря подвигу народа-победителя об разовался регион, - отметил на торжественном митинге глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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У Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске 2 сентября сотни людей собрались, чтобы почтить память тех, кто погиб во Второй мировой войне. Цветы к Вечному огню возложили и сами участники сражений на островах.

- Я был матросом отряда морского десанта особого назначения, - рассказал ветеран Василий Андреев. - Мы открывали пятидесятую параллель с пограничниками, брали первый укрепрайон, освобождали поселок, который сейчас называется Бошняково. Бои были упорные, ожесточенные.

Со знаменательной датой островитян поздравил командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. "Мы завоевали эту победу. Спасибо за это ветеранам, низкий вам поклон! Современное поколение воинов равняется на вас и также готово защищать свою Родину", - заверил он.

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Торжества продолжились на площади Победы. По ней маршем прошли расчеты 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, подразделения различных силовых ведомств, а также юнармейцы и кадеты. На территории, прилегающей к музейно-мемориальному комплексу "Победа", развернулась выставка военной техники. В историческом парке прошли познавательные экскурсии, квесты, мастер-классы и концерты творческих коллективов.

Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Вторая мировая война
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