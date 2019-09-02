На Сахалине пройдут российско-японские учения

Патрульное судно "Цугару" управления береговой охраны Японии первого района прибудет в порт Корсакова (Сахалин) 3 сентября. В рамках визита пограничников соседней страны в заливе Анива на юге острова пройдут совместные российско-японские учения, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления ФСБ.

Гости из Страны восходящего солнца задержатся в порту Корсакова до 5 сентября.

В последний день их пребывания на острове для сахалинцев будут организованы экскурсии. Специальными автобусами желающих доставят к причалу, откуда они смогут подняться на борт российского пограничного сторожевого корабля "Дозорный" и японского патрульного судна "Цугару".