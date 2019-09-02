На ВЭФ-2019 впервые приедет правительственная делегация из Индонезии

В этом году V Восточный экономический форум во Владивостоке впервые посетит министерская делегация из Индонезии.

По этому поводу в Москве состоялась встреча советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова с послом Индонезии в России Мохамадом Вахидом Суприяди.

"В работе Восточного экономического форума примет участие министр планирования национального развития Бамбан Броджонегоро", - рассказал Мохамад Вахид Суприяди.

Ожидается, что Бамбан Броджонегоро выступит спикером в сессии "Длинные и дешевые деньги для финансирования инвестиций: новые возможности привлечения".

"Уверен, что участие в ВЭФ-2019 будет способствовать развитию партнерства и экономических связей между нашими странами", - подчеркнул Антон Кобяков.

Стороны обсудили подробности участия индонезийской делегации в V Восточном экономическом форуме, который состоится 4-6 сентября. В целом, по мнению участников встречи, важно развивать совместную торговлю, в том числе с учетом планов по созданию зоны свободной торговли "Евразэс - Индонезия". Также спикеры напомнили, что в следующем году будет отмечаться 70-летие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией.