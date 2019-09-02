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02.09.2019 10:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Росавиация разрешила ввод нового терминала аэропорта Хабаровска

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Пресс-служба аэропорта Хабаровска Фото: Пресс-служба аэропорта Хабаровска
Фото: Пресс-служба аэропорта Хабаровска

Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового пассажирского терминала внутренних авиалиний хабаровского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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Ранее терминал получил положительное заключение Ростехнадзора.

Строительство терминала началось в марте прошлого года. Его площадь - 27,7 тысячи квадратных метров, пропускная способность - три миллиона человек в год. Проект реализован в рамках ТОСЭР "Хабаровск".

В строительство вложили 4,9 миллиарда рублей инвестиций, в том числе кредитные средства ведущих Внешэкономбанка и АО "Фонд развития Дальнего Востока".

Проект терминала создан немецкой компанией, а строил его турецкий подрядчик. В новом аэровокзале три телетрапа, 12 лифтов, семь эскалаторов. Для пассажиров здесь откроют множество магазинов и кафе.

- Терминал спроектирован таким образом, что коммерческие площади расположены на пути движения и обслуживания пассажиров. Это обеспечивает максимальную доступность всех торговых точек. Мы хотим, чтобы арендаторы предлагали такую продукцию и услуги, которые позволят нашим пассажирам и гостям аэропорта ощутить специфику и колорит Хабаровского края и Дальнего Востока, - объяснила первый заместитель исполнительного директора компании "Хабаровский аэропорт" Эльвира Ванюшкина.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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