Северную Корею на ВЭФ-2019 представит вице-премьер кабмина страны

Делегацию от Северной Кореи на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке 4-6 сентября возглавит вице-премьер Кабинета министров КНДР Ри Рен Нам. Об этом заявили в Посольстве КНДР в России.

Ри Рен Нам проведет на форуме ряд встреч по экономическому сотрудничеству между двумя странами. В частности, северокорейская сторона заинтересована в организации рабочих встреч с зампредом правительства РФ, представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

Официальная делегации КНДР уже ранее принимала участие в работе Восточного экономического форума - 2018.

Напомним, что Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.