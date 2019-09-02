Уровень Амура у Хабаровска начал опускаться

На два сантиметра за прошедшие сутки опустился уровень Амура у Хабаровска. К 8:00 (по местному времени) 2 сентября вода, по данным ГУ МЧС по Хабаровскому краю, находилась на отметке 634 сантиметра.

Ближе к полудню на сайте Дальневосточного УГМС появилась информация, что Амур вновь добрался до отметки 636 сантиметров. По прогнозам специалистов управления, в ближайшие два дня у краевой столицы будет наблюдаться колебание уровня воды.

У Комсомольска-на-Амуре вода значительно выше - 753 сантиметра.

На сегодняшний день на территории края в зоне паводка оказались 69 населенных пунктов. В 37 из них подтоплены 170 частных жилых домов и 656 приусадебных участков. 36 жилых домов и 259 земельных участков - только в Хабаровске. Размыты 76 участков межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Вода затопила 1800 дач.

На территории региона подготовлены 16 пунктов временного размещения вместимостью 657 человек. Сейчас работают три из них.