Новости

Уровень Амура у Хабаровска начал опускаться 04:54
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии 04:32
Во Владивостоке пришвартовался круизный лайнер для гостей ВЭФ 04:30
Из-за паводка в трех школах Биробиджана отложили начало учебного года 04:07
Орешкин: Дешевеющая нефть не ударит по экономике России 03:32
Из-за урагана "Дориан" в Южной Каролине объявили эвакуацию жителей 02:51
Госдеп попытался оправдаться за свои действия в Идлибе 02:24
Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве 01:48
Летевший из Еревана в Москву лайнер экстренно сел в Тбилиси 01:09
Видео: Ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова 00:28
Новичок "Спартака" Крал прокомментировал поражение от "Зенита" 01.09.2019
Президент "Зенита" предложил сделать гол Жиркова видеопособием 01.09.2019
Оценки по физкультуре, музыке и ИЗО предложили заменить зачетами 01.09.2019
Минобороны РФ прокомментировало удар США по Идлибу. 01.09.2019
Белорусские эксперты призвали соблюдать информационный нейтралитет 01.09.2019
В аварии с грузовиком под Воронежем погибли четыре человека 01.09.2019
В Петербурге поставили мировой рекорд, исполнив гимн России на стадионе 01.09.2019
В Осетии наградили участников освобождения школы в Беслане 01.09.2019
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра 01.09.2019
Баскетболист Антонов: сборная России серьезно относится к команде Кореи 01.09.2019
Сборная США по баскетболу победила команду Чехии на старте ЧМ-2019 01.09.2019
Названы стартовые составы "Спартака" и "Зенита" на матч РПЛ 01.09.2019
От "Матиза" до "Смарта": выбираем лучший ситикар от 200 000 рублей 01.09.2019
Башкирский "Янган-Тау" первым в стране вошел в сеть геопарков ЮНЕСКО 01.09.2019
Лучший друг Шварценеггера, актер-культурист Коломбо утонул в море 01.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
02.09.2019 04:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уровень Амура у Хабаровска начал опускаться

Текст: Дина Непомнящая

На два сантиметра за прошедшие сутки опустился уровень Амура у Хабаровска. К 8:00 (по местному времени) 2 сентября вода, по данным ГУ МЧС по Хабаровскому краю, находилась на отметке 634 сантиметра.

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Уровень Амура у Комсомольска продолжает расти

Ближе к полудню на сайте Дальневосточного УГМС появилась информация, что Амур вновь добрался до отметки 636 сантиметров. По прогнозам специалистов управления, в ближайшие два дня у краевой столицы будет наблюдаться колебание уровня воды.

У Комсомольска-на-Амуре вода значительно выше - 753 сантиметра.

На сегодняшний день на территории края в зоне паводка оказались 69 населенных пунктов. В 37 из них подтоплены 170 частных жилых домов и 656 приусадебных участков. 36 жилых домов и 259 земельных участков - только в Хабаровске. Размыты 76 участков межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Вода затопила 1800 дач.

На территории региона подготовлены 16 пунктов временного размещения вместимостью 657 человек. Сейчас работают три из них.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Паводки в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Орешкин: Дешевеющая нефть не ударит по экономике России
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Захарова отреагировала на отказ Польши пригласить РФ на годовщину войны
"Роскосмос" начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
Видео: Ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова