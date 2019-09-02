В Якутии медведь забрел в село и напал на женщину

В Мирнинском районе Якутии медведь пробрался на территорию сельхозпредприятия и напал на женщину-сторожа.

Косолапый забрел на территорию сельхозпредприятия в селе Арылах ночью. 28-летняя местная жительница, работающая здесь сторожем, около полуночи услышала шум в районе складских помещений. Выйдя из сторожки, она направилась к источнику звуков и закричала: "Кто здесь?".

После ее окрика в сторону выхода стал удаляться темный силуэт. Сторож погналась за ним, решив, что это вор. Но убегавшая фигура вдруг развернулась и поднялась на задние лапы. Поняв, что это медведь, женщина бросилась в обратную сторону, и теперь уже зверь погнался за ней. Он успел догнать ее и хватить лапой по спине. Она вновь закричала, после чего медведь отстал от нее и убежал в тайгу.

Как сообщила в понедельник пресс-служба МВД РФ по Якутии, на месте происшествия побывала оперативная группа. Какое решение будет принято в связи с этим инцидентом, пока неизвестно.

Позже женщина рассказала, что удар был довольно сильным, но ее спасла плотная ткань куртки. Хотя отметины на спине остались.