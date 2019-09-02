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02.09.2019 09:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии медведь забрел в село и напал на женщину

Текст: Владимир Таюрский

В Мирнинском районе Якутии медведь пробрался на территорию сельхозпредприятия и напал на женщину-сторожа.

Косолапый забрел на территорию сельхозпредприятия в селе Арылах ночью. 28-летняя местная жительница, работающая здесь сторожем, около полуночи услышала шум в районе складских помещений. Выйдя из сторожки, она направилась к источнику звуков и закричала: "Кто здесь?".

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После ее окрика в сторону выхода стал удаляться темный силуэт. Сторож погналась за ним, решив, что это вор. Но убегавшая фигура вдруг развернулась и поднялась на задние лапы. Поняв, что это медведь, женщина бросилась в обратную сторону, и теперь уже зверь погнался за ней. Он успел догнать ее и хватить лапой по спине. Она вновь закричала, после чего медведь отстал от нее и убежал в тайгу.

Как сообщила в понедельник пресс-служба МВД РФ по Якутии, на месте происшествия побывала оперативная группа. Какое решение будет принято в связи с этим инцидентом, пока неизвестно.

Позже женщина рассказала, что удар был довольно сильным, но ее спасла плотная ткань куртки. Хотя отметины на спине остались.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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