В Якутске введен режим ЧС из-за обмеления реки Лена

Мэр Якутска Сардана Авксентьева подписала распоряжение о введении режима ЧС в связи с обмелением реки Лена.

В документе отмечено, что мелководье затрудняет судоходство на реке у города, а также влечет за собой угрозы бесперебойному и качественному водоснабжению населения.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, распоряжение предусматривает комплекс мероприятий управленческого, организационного, контрольного и технологического характера, а также мониторинга ситуации в целях обеспечения надлежащего уровня противопожарной безопасности, обеспечения водой населения и жизнеобеспечивающих предприятий.

Сухое и жаркое лето привело к тому, что уровень воды в Лене упал до отметок, характерных скорее для зимы. Акционерному обществу "Водоканал" пришлось значительно раньше обычных сроков начинать работы по углублению прорези в обнажившейся песчаной косе, чтобы вода из реки могла беспрепятственно поступать в чашу городского водозабора.