Новости

В КБР женщина сожгла 93-летнюю бабушку из-за 435 тыс рублей 12:32
Памфилова: Избирательная система готова к выборам на 98 процентов 12:22
Фестиваль циркового искусства стартует на бульварах Москвы 14 сентября 12:17
Чем удивила Лукашенко школа-новостройка в Минске 12:16
Лавров: РФ не получила от Запада ответа о моратории на размещение ракет 12:13
США построили подлодку без перископа 12:13
Новый Nissan Patrol пустил папарацци в салон 12:11
В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего 12:10
В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов 12:09
На Кубани нашли бросившую новорожденную дочь в больнице женщину 12:05
В Башкирии сотрудники завода спасли троих зайчат из лужи нефти 12:03
Барбашев договорился с клубом НХЛ "Сент-Луис" о новом контракте 11:58
В оренбургском приюте для животных погибли 65 кошек 11:45
В Челябинске осудили поставщика 20 килограммов наркотика 11:37
Тренер Порье: Мы собираемся прикончить Нурмагомедова в четвертом раунде 11:36
Джуд Лоу ответил на вопрос о Достоевском и Боге 11:25
Экспедиция исследовала самую глубокую точку Баренцева моря 11:23
В Комсомольске открылась Инженерная школа 11:22
ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра 11:20
В Норильске оштрафовали пилота посадившего вертолет во дворе дома 11:17
Форум "Город образования" привлек более тысячи международных экспертов 11:13
Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат 11:13
Здравствуй, Долли: китайцы снова сделали клон Range Rover 11:01
Владимир Путин рассказал о пользе дзюдо 10:56
В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 11:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Комсомольске открылась Инженерная школа

Текст: Юлия Гарднер

В Комсомольске-на-Амуре открылась Инженерная школа, которую построили в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города.

Учреждение станет одним из звеньев модели непрерывного инженерного образования, которая реализуется в городе Юности. Школа должна выпускать разносторонне развитых, технически грамотных молодых людей, имеющих навыки проектной деятельности. Поэтому упор будет сделан на практику.

Фото: iStock
В России за парты сядут более 16 миллионов школьников

За парты сегодня сели 364 ученика. Они будут углубленно изучать математику, физику и информатику. Школа укомплектована современной техникой, благодаря чему дети будут заниматься в голографическом классе, оборудованном 3D-монитором, 3D-очками и особым программным обеспечением для моделирования.

- Инженерная школа станет мощным образовательным центром и звеном программы "Школа-вуз-предприятие". Она укомплектована коллективом профессионалов, - цитирует пресс-служба правительства Хабаровского края слова зампреда правительства региона по социальным вопросам Юрия Минаева.

Образовательное учреждение создано на базе средней школы №25. Строительство вели с 2016 года в рамках долгосрочного Плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Распахнуть двери Инженерная школа должна была в сентябре прошлого года, но по разным причинам открытие несколько раз переносили. Стоимость работ составила более 440 миллионов рублей.

Всего же объем финансирования плана развития Комсомольска-на-Амуре составляет 63 миллиарда рублей. В ноябре 2019 года в городе должны сдать станцию "скорой помощи".

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День знаний
ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра
В кадастровой палате напомнили, как оспорить стоимость земли и жилья
Орешкин оценил последствия падения цен на нефть
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии