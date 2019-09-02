В Комсомольске открылась Инженерная школа

В Комсомольске-на-Амуре открылась Инженерная школа, которую построили в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города.

Учреждение станет одним из звеньев модели непрерывного инженерного образования, которая реализуется в городе Юности. Школа должна выпускать разносторонне развитых, технически грамотных молодых людей, имеющих навыки проектной деятельности. Поэтому упор будет сделан на практику.

За парты сегодня сели 364 ученика. Они будут углубленно изучать математику, физику и информатику. Школа укомплектована современной техникой, благодаря чему дети будут заниматься в голографическом классе, оборудованном 3D-монитором, 3D-очками и особым программным обеспечением для моделирования.

- Инженерная школа станет мощным образовательным центром и звеном программы "Школа-вуз-предприятие". Она укомплектована коллективом профессионалов, - цитирует пресс-служба правительства Хабаровского края слова зампреда правительства региона по социальным вопросам Юрия Минаева.

Образовательное учреждение создано на базе средней школы №25. Строительство вели с 2016 года в рамках долгосрочного Плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Распахнуть двери Инженерная школа должна была в сентябре прошлого года, но по разным причинам открытие несколько раз переносили. Стоимость работ составила более 440 миллионов рублей.

Всего же объем финансирования плана развития Комсомольска-на-Амуре составляет 63 миллиарда рублей. В ноябре 2019 года в городе должны сдать станцию "скорой помощи".