В Приморье начался спад воды на реках

Паводковая ситуация на реках Приморья начала стабилизоваться. В верховьях рек и на малых водотоках максимальные уровни паводка прошли, отмечается интенсивный спад воды, сообщает пресс-служба Примгидромета, отмечая, что, тем не менее, подъем воды продолжается в среднем и нижнем течении рек.

При этом ожидается, что пик паводка в нижнем течении рек Уссури, Арсеньевка, Илистая пройдет в ближайшие трое суток. Это может привести к подтоплению пойм в Кировском, Яковлевском, Черниговском районах, но опасных явлений гидрологи не прогнозируют.

Напомним, ранее власти Приморского края из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке, где за двое суток выпала месячная норма осадков, и 14 муниципалитетах, также пострадавших от сильных ливней.