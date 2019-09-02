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02.09.2019 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье начался спад воды на реках

Текст: Анна Бондаренко

Паводковая ситуация на реках Приморья начала стабилизоваться. В верховьях рек и на малых водотоках максимальные уровни паводка прошли, отмечается интенсивный спад воды, сообщает пресс-служба Примгидромета, отмечая, что, тем не менее, подъем воды продолжается в среднем и нижнем течении рек.

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При этом ожидается, что пик паводка в нижнем течении рек Уссури, Арсеньевка, Илистая пройдет в ближайшие трое суток. Это может привести к подтоплению пойм в Кировском, Яковлевском, Черниговском районах, но опасных явлений гидрологи не прогнозируют.

Напомним, ранее власти Приморского края из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке, где за двое суток выпала месячная норма осадков, и 14 муниципалитетах, также пострадавших от сильных ливней.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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