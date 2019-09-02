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Экономика
02.09.2019 14:39
Текст: Елена Березина

ВЭФ-2019 посетят более восьми тысяч человек

Юбилейный Восточный экономический форум посетят более восьми тысяч человек. Об этом сегодня во Владивостоке заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"Ждем еще больше гостей. Цифры превосходят 8 тысяч человек - 8,2 тысячи ожидается из 65 стран мира, - сказал он. - Форум пользуется интересом, а значит, мы его проводим правильно". Точные итоги будут подведены уже после форума. Годом ранее его посетили 6002 участника.

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Кроме того, Юрий Трутнев отметил высокий уровень подготовки мероприятий.

"Презентации выставки "Улица Дальнего Востока" существенно отличается от того, с чего мы начинали. За пять лет довольно многому научились, и по-другому представлять регионы, и по-другому презентовать доклады, по-другому работать с инвесторами", - подчеркнул он.