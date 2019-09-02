ВЭФ-2019 посетят более восьми тысяч человек

Юбилейный Восточный экономический форум посетят более восьми тысяч человек. Об этом сегодня во Владивостоке заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Ждем еще больше гостей. Цифры превосходят 8 тысяч человек - 8,2 тысячи ожидается из 65 стран мира, - сказал он. - Форум пользуется интересом, а значит, мы его проводим правильно". Точные итоги будут подведены уже после форума. Годом ранее его посетили 6002 участника.

Кроме того, Юрий Трутнев отметил высокий уровень подготовки мероприятий.

"Презентации выставки "Улица Дальнего Востока" существенно отличается от того, с чего мы начинали. За пять лет довольно многому научились, и по-другому представлять регионы, и по-другому презентовать доклады, по-другому работать с инвесторами", - подчеркнул он.