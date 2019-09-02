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02.09.2019 20:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Якутск сел на мель

Из-за аномально низкого уровня воды в Лене водоснабжение столицы республики под угрозой
Текст: Владимир Таюрский
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
Администрация Якутска ввела в столице республики, где проживает более трехсот восемнадцати тысяч человек, режим чрезвычайной ситуации из-за аномального обмеления реки Лена. Маловодье создает проблемы для судоходства, под угрозой оказалось водоснабжение города.
Из-за обмеления акватория лодочной станции превратилась в отрезанную от реки большую лужу. Фото: news.ykt.ru Из-за обмеления акватория лодочной станции превратилась в отрезанную от реки большую лужу. Фото: news.ykt.ru
Из-за обмеления акватория лодочной станции превратилась в отрезанную от реки большую лужу. Фото: news.ykt.ru

Обычно к зиме городской водозабор отрезает от фарватера широкая песчаная коса. К этому времени работники местного "Водоканала" углубляют в ней прорезь, чтобы вода могла беспрепятственно поступать в ковш водозабора. Но теперь к этой работе они вынуждены приступить значительно раньше: уровень Лены уже понизился едва ли не до зимних отметок. На "Водоканале" отмечают, что уровень воды в реке сейчас на два с лишним метра ниже, чем обычно в это время года.

Фото: https://vk.com/kazanhistory
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Из-за маловодья грузовой флот приходится загружать не полностью. "Река обмелела беспрецедентно. Мы вынуждены загружать суда не более чем на 60 процентов, - рассказал "РГ" гендиректор Ленского объединенного речного пароходства Сергей Ларионов. - Причем такая ситуация складывается не только на всем протяжении Лены, но и на других реках республики. Оленек, можно сказать, вообще сухой. В этих условиях нам надо доставлять на Север жизнеобеспечивающие грузы".

Там, где проходили суда, теперь песчаные дюны. Из-за многочисленных мелей вынуждены менять привычные маршруты паромы. Местные водители печально шутят: с такими темпами обмеления на противоположный берег скоро можно будет переезжать на "уазиках".

Происходящее связывают с тем, что предыдущая зима в Якутии и Иркутской области была малоснежной, а лето оказалось очень жарким и сухим. Пока не зарядят осенние дожди, воде просто неоткуда будет взяться.

Специалисты, впрочем, не делают из этого явления трагедии, отмечая его цикличность. По словам начальника отдела гидрометеорологических наблюдений и прогнозов Якутского УГМС Татьяны Маршалик, нечто подобное наблюдалось в 1985 году. Но цикл циклу рознь. Такого, чтобы пересох выход в реку из акватории лодочной станции, еще не было.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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