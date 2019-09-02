Башкирский геопарк "Янган-Тау" будет работать под эгидой ЮНЕСКО

Геопарк "Янган-Тау", расположенный в Салаватском районе Башкирии, вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО (ГСГ). Такое решение принято 1 сентября в Индонезии Советом по глобальным геопаркам ЮНЕСКО. В этом сообществе "Янган-Тау" будет первым и на сегодня единственным представителем России.

Парк был создан осенью 2017 года. И практически с первого дня делалось все для того, чтобы он вошел в ГСГ ЮНЕСКО. Фото: Пресс-служба санатория "Янган-Тау"

Парк был создан осенью 2017 года. И практически с первого дня делалось все для того, чтобы он вошел в ГСГ ЮНЕСКО. За считанные месяцы было сформировано номинационное досье. В сжатые сроки прошла и экспертиза документов. "Мы представили геопарк в десятках стран, к нам приезжают мировые светила науки и специалисты высочайшего уровня со всего мира", - рассказал директор санатория "Янган-Тау" Альфред Акбашев.

Здравница стала центром геопарка, поскольку находится на "Горящей горе" - так с башкирского переводится ее название. Геотермальный пар, поступающий из ее недр, используется в качестве основного лечебного фактора для оздоровления отдыхающих уже 80 лет.

"Горящая гора" - один из более 20 основных геологических объектов, выявленных учеными на территории Салаватского района и включенных в состав геопарка. Три из них имеют международное, один - федеральное, остальные - региональное значение.

Главный геологический объект - разрез Мечетлино. В его 12 метрах спрессовались десять миллионов лет геологической истории Земли. Здесь будет забит "золотой гвоздь", обозначающий, что разрез является эталонным для нижней границы кунгурского яруса пермской системы. Другими словами, обнаруженные в разрезе организмы и остатки растений становятся маркерами для определения возраста пород по всему миру.

В сообществе геопарков ЮНЕСКО "Янган-Тау" - первый и единственный представитель России

Для того чтобы сделать этот объект более доступным для ознакомления, рядом с разрезом планируется создание музейного комплекса "Золотой гвоздь".

Включение в ГСГ ЮНЕСКО даст возможность развиваться всему Салаватскому району. Согласно стратегии развития геопарка, за пять лет турпоток должен увеличиться в три раза. Для того чтобы обеспечить гостям комфорт пребывания, будут строиться дороги, совершенствоваться инфраструктура. С увеличением числа гостей возрастает потребность в качественном питании, в услугах размещения, разнообразном досуге. Местное население уже поняло, что от него требуется. Выросло производство молочных и мясных продуктов, меда, кумыса. Появляются новые точки притяжения, такие как юртовый кемпинг, мараловое хозяйство, пасека, открытая для посещений. Местные предприниматели организуют водные сплавы. Мастера возрождают старинные ремесла.

Геопарки предлагают новый путь развития территорий, не имеющих мощных промышленных ресурсов. Это так называемая "модель не индустриального развития территорий", в основе которой лежат некие привлекательные объекты, вокруг которых развивается туристическая деятельность, сельское хозяйство. Для туристов важно, чтобы объекты, ради которых они приехали, находились в презентабельном виде.

Всего на территории района до 2024 года появится 69 объектов - музеи, гостиницы, кафе и рестораны. Они потребуют солидных затрат - свыше одного миллиарда рублей, основной объем которых составят средства частных инвесторов, уже проявивших заинтересованность.