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02.09.2019 19:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пар Горящей горы

Башкирский геопарк "Янган-Тау" будет работать под эгидой ЮНЕСКО
Текст: Гульназ Данилова ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
Геопарк "Янган-Тау", расположенный в Салаватском районе Башкирии, вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО (ГСГ). Такое решение принято 1 сентября в Индонезии Советом по глобальным геопаркам ЮНЕСКО. В этом сообществе "Янган-Тау" будет первым и на сегодня единственным представителем России.
Парк был создан осенью 2017 года. И практически с первого дня делалось все для того, чтобы он вошел в ГСГ ЮНЕСКО. Фото: Пресс-служба санатория "Янган-Тау" Парк был создан осенью 2017 года. И практически с первого дня делалось все для того, чтобы он вошел в ГСГ ЮНЕСКО. Фото: Пресс-служба санатория "Янган-Тау"
Парк был создан осенью 2017 года. И практически с первого дня делалось все для того, чтобы он вошел в ГСГ ЮНЕСКО. Фото: Пресс-служба санатория "Янган-Тау"

Парк был создан осенью 2017 года. И практически с первого дня делалось все для того, чтобы он вошел в ГСГ ЮНЕСКО. За считанные месяцы было сформировано номинационное досье. В сжатые сроки прошла и экспертиза документов. "Мы представили геопарк в десятках стран, к нам приезжают мировые светила науки и специалисты высочайшего уровня со всего мира", - рассказал директор санатория "Янган-Тау" Альфред Акбашев.

Фото: М. Шиленков/РИА Новости
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Здравница стала центром геопарка, поскольку находится на "Горящей горе" - так с башкирского переводится ее название. Геотермальный пар, поступающий из ее недр, используется в качестве основного лечебного фактора для оздоровления отдыхающих уже 80 лет.

"Горящая гора" - один из более 20 основных геологических объектов, выявленных учеными на территории Салаватского района и включенных в состав геопарка. Три из них имеют международное, один - федеральное, остальные - региональное значение.

Главный геологический объект - разрез Мечетлино. В его 12 метрах спрессовались десять миллионов лет геологической истории Земли. Здесь будет забит "золотой гвоздь", обозначающий, что разрез является эталонным для нижней границы кунгурского яруса пермской системы. Другими словами, обнаруженные в разрезе организмы и остатки растений становятся маркерами для определения возраста пород по всему миру.

В сообществе геопарков ЮНЕСКО "Янган-Тау" - первый и единственный представитель России

Для того чтобы сделать этот объект более доступным для ознакомления, рядом с разрезом планируется создание музейного комплекса "Золотой гвоздь".

Включение в ГСГ ЮНЕСКО даст возможность развиваться всему Салаватскому району. Согласно стратегии развития геопарка, за пять лет турпоток должен увеличиться в три раза. Для того чтобы обеспечить гостям комфорт пребывания, будут строиться дороги, совершенствоваться инфраструктура. С увеличением числа гостей возрастает потребность в качественном питании, в услугах размещения, разнообразном досуге. Местное население уже поняло, что от него требуется. Выросло производство молочных и мясных продуктов, меда, кумыса. Появляются новые точки притяжения, такие как юртовый кемпинг, мараловое хозяйство, пасека, открытая для посещений. Местные предприниматели организуют водные сплавы. Мастера возрождают старинные ремесла.

Фото: depositphotos
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Геопарки предлагают новый путь развития территорий, не имеющих мощных промышленных ресурсов. Это так называемая "модель не индустриального развития территорий", в основе которой лежат некие привлекательные объекты, вокруг которых развивается туристическая деятельность, сельское хозяйство. Для туристов важно, чтобы объекты, ради которых они приехали, находились в презентабельном виде.

Всего на территории района до 2024 года появится 69 объектов - музеи, гостиницы, кафе и рестораны. Они потребуют солидных затрат - свыше одного миллиарда рублей, основной объем которых составят средства частных инвесторов, уже проявивших заинтересованность.

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