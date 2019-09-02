Юная нижегородская мотогонщица пришла первой на XBikes

Юная нижегородская мотогонщица Анастасия Белякова команды Chrome Racing Kids установила личный рекорд круга на шестом этапе гонок XBikes. Соревнования прошли 1 сентября в Нижнем Новгороде на трассе NRing.

Спортсменка показала результат в 1 минуту 24,9 секунды, улучшив свое время на две секунды, и пришла первой в классе Formula 400.

Нижегородец Андрей Малышев ехал в классе SPORT 600 и тоже улучшил свое время круга, показав результат в 1 минуту 21,329 секунды.

Также в гонках участвовала и взрослая начинающая нижегородская мотогонщица Анастасия Маркова. Своими впечатлениями она поделилась с "РГ".

- Только в конце мотосезона я нашла в себе смелость принять участие в гонке на спортивном байке, так как ранее опыт тренировок и всего лишь одной гонки был на мини-GP, с максимальной мощностью 150 кубов. Здесь же, на гонке Xbikes, мне предстояла борьба на Honda CBR 600 RR. Конечно, было страшно, но амбиции, любовь к спортбайкам и поддержка команды перевесили все сомнения. Сейчас я немного жалею, что не решилась раньше. Уже планирую активное участие в следующем сезоне 2020 года. Выходные на треке были незабываемы!