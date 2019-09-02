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02.09.2019 14:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев: За три года число мест в школах выросло на 155 тысяч

Текст: Владимир Кузьмин
К началу учебного года свои двери открыли более 170 новых школ. До конца года планируется ввести в строй еще более 200 общеобразовательных учреждений.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

В первый день нового учебного года премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Красногорск в местный государственный колледж, на базе которого при участии "Ростелекома" был создан IT-колледж, где ведется подготовка специалистов среднего звена по рабочим профессиям, переподготовка высококвалифицированных специалистов в сфере оказания телекоммуникационных услуг, обеспечения кибербезопасности. Особенность обучения в IT-колледже в повышенной доле практики - до 65 процентов времени оно проходит непосредственно на рабочих местах будущего трудоустройства выпускников.

Фото: iStock
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Здесь же глава правительства провел селекторное совещание с регионами по вопросу строительства новых школ и дошкольных учреждений. "Хотел бы поздравить всех школьников, студентов, преподавателей, родителей с началом учебного года, - обратился он ко всем непосредственно причастным ко Дню знаний. - Отдельно хочу поздравить ребят, которые сегодня в первый раз сядут за парты. Это почти 2 миллиона первоклассников".

С мест премьеру рассказывали о невероятных количествах первых классов. Президент Татарстана Рустам Минниханов представил новый лицей, в котором 11 первых классов. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников доложил о школе с 13 первыми классами. "Это 1-й "М" что ли получается? Если 11 первых классов", - не скрывал удивления Медведев.

- В рамках нацпроекта "Образование" была развернута масштабная стройка, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в нормальной современной школе, желательно в одну смену, тем более что за прошлый год число школьников выросло почти на один миллион человек, - подчеркнул председатель правительства.

Программа по созданию новых учебных мест реализуются совместными усилиями федерального центра и регионов с 2016 года. "В бюджете с 2016 по 2021 год на условиях софинансирования регионам были предусмотрены значительные средства - около 200 миллиардов рублей, - напомнил премьер. - За счет них уже появилось свыше 155 тысяч новых мест". А многие регионы занимаются этими вопросами самостоятельно, без привлечения федеральных денег.

Фото: РИА Новости
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К началу учебного года регионы успели ввести в строй более 170 новых учебных заведений, 58 построены с привлечением ресурсов госказны. "До конца 2019 года ожидается еще более 200 объектов, из которых 67 возводятся при федеральном финансировании, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Понятно, что они начнут свою работу уже в следующем году".

- Темпы хорошие, - констатировал глава правительства, - их надо придерживаться, имея в виду ту цель, которая стоит у нас по строительству новых школ.

На местах тоже признают эффективность реализуемой в рамках нацпроекта программы. Чувствуют это даже граждане. Так, губернатор Псковской области Михаил Ведерников включение вел от ступеней новой школы в городе Дно. Ее построили на месте старого аварийного учебного заведения. "Местные говорят, раз школа появляется на Дне, значит, нацпроект работает", - рассказал он.

Решая проблемы школьной инфраструктуры, правительство не забыло и про доступность дошкольного образования. Для детей в возрасте от 3 до 7 лет было создано более одного миллиона мест. В 75 регионах очереди закрыты полностью. В некоторых, признал Медведев, есть некоторые шероховатости, ими занимаются.

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Председатель правительства призвал их руководителей ускорять работу, поскольку теперь запущен проект по созданию новых мест в ясельных группах. "Исходим из того, что такая доступность должна быть обеспечена к 2021 году по всей стране", - озвучил премьер сроки.

Средства на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены: начиная с прошлого года и до конца 2021 - это 157,5 миллиарда рублей. "За счет этого планируется создать 235 тысяч дополнительных мест для детей до 3 лет", - заявил глава кабинета министров. Он призвал регионы эффективно расходовать предоставляемое финансирование.

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