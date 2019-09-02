В Башкирии сотрудники завода спасли троих зайчат из лужи нефти

В Салавате сотрудники местного завода спасли троих маленьких зайчат, упавших в заброшенный нефтешламовый накопитель. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Первым увидел попавших в беду животных случайный прохожий. Он позвонил на завод и рассказал о малышах-зайчатах, которые упали в лужу нефти в заброшенном нефтешламовом накопителе. Они полностью покрылись нефтяной пленкой и не могли самостоятельно выбраться из лужи.

Рабочие вытащили зверят, почти два часа очищали от нефтепродуктов, а затем отвезли их туда, где обнаружили. Там малышей ждала мама-зайчиха.