В кадастровой палате напомнили, как оспорить стоимость земли и жилья

В первых числах сентября заканчивается срок ознакомления с проектом отчета об определении кадастровой стоимости недвижимости в Республике Татарстан, Приморском и Камчатском краях, Костромской, Курской, Липецкой областях, а также в Республике Крым.

В первой половине сентября - в республиках Башкортостан и Ингушения, в Хабаровском крае, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Сахалинской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе. До конца сентября - начала октября есть возможность ознакомиться с проектом отчета об определении кадастровой стоимости у жителей республик Карелия, Якутия и Удмуртия, Забайкальского края, Белгородской, Брянской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской, Тульской областей, а также у жителей Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Как поясняют в Федеральной кадастровой палате Росреестра, жителям важно ознакомиться с предварительным итогами кадастровой оценки, чтобы в случае необходимости оперативно подать заявление на исправление ошибок. Граждане могут представить свои замечания по отчету любым удобным для них способом - напрямую, посредством сайта госуслуг или направив заявление через МФЦ. "Если при проведении оценки были использованы некорректные данные, или учтены не все факторы, влияющие на стоимость, правообладатель недвижимости может направить замечания до окончательного установления кадастровой стоимости", - отмечает эксперт Федеральной кадастровой палаты Татьяна фон Адеркас.

Все отчеты публикуются на сайте организации-исполнителя кадастровых работ - специализированном ГБУ. Срок подачи замечаний к отчету заканчивается на 10 дней раньше окончания срока ознакомления с ним. Датой представления замечаний считается день представления их в ГБУ или МФЦ, день, указанный на оттиске почтового штемпеля уведомления о вручении в случае направления замечаний почтовой связью, либо день подачи через портал государственных и муниципальных услуг.

ГБУ на своем официальном сайте публикует скорректированный промежуточный отчет, содержащий результаты пересчета, и размещает информацию о не учтенных замечаниях, с соответствующим обоснованием.

После согласования и проверки отчета уполномоченный региональный орган утверждает результаты определения кадастровой стоимости, которые вступают в силу с 1 января года, следующего за годом проведения государственной кадастровой оценки, но не ранее чем через месяц со дня его опубликования.