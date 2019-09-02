В Мордовии наградили школьника, спасшего сестру при пожаре

"Я не мог бросить сестренку в опасности - очень люблю ее", - признается Кирилл. Фото: Ольга Киреева/ "Известия Мордовии"

Как рассказали в МЧС по региону, ЧП произошло в последние дни летних каникул, 28 августа. Деревянный дом Кемайкиных заполыхал средь бела дня. На момент возгорания в доме находились дети: Кирилл и его четырехлетняя сестра Лиза. Мальчик смотрел телевизор и почувствовал запах гари. Выйдя на кухню, он увидел там клубы дыма, валившие из объятого пламенем коридора. Школьник сразу вспомнил о сестренке: схватив ее на руки, он разбил окно кухни и выбрался на улицу.

- Я сразу вспомнил правила поведения на пожаре из учебника "Окружающий мир": плотно закрыть дверь и приложить к лицу намоченный водой платок, чтобы не надышаться дыма, - рассказал юный герой. - А Лиза, увидев огонь, испугалась, заплакала, хотела спрятаться в шкаф. Понес ее к выходу, а она тяжелая! Я не мог бросить сестренку в опасности - очень люблю ее. Разбил стекло кулаком, сначала вылез сам, потом вытащил Лизу.

Взрослых в тот момент дома не было: мама детей находилась на работе, а отец занимался ремонтом бани. Лишь благодаря мужеству и находчивости мальчика удалось избежать трагедии.

"Лиза, увидев огонь, испугалась, заплакала, хотела спрятаться в шкаф. Понес ее к выходу, а она тяжелая!"

Сейчас оставшуюся без крова семью Кемайкиных приютили родственники. Собрать Кирилла в школу удалось благодаря помощи односельчан - все купленные ему родителями к учебному году обновки сгорели. Больше всего Кирилл и Лиза жалеют своих домашних любимцев: при пожаре погибли рыбки и кошка Алиса.

В четвертом классе школы села Ардатова всего семь учеников, Кирилл - единственный мальчик. По словам педагогов, он - настоящий лидер класса: добрый, веселый, отзывчивый, увлекается футболом. Учителя в один голос говорят, что мальчик способный и развитый, но спортом пока интересуется больше, чем учебой.

Узнав о случившемся, глава Мордовии Владимир Волков решил отметить юного героя. В первый день учебного года награду мальчику вручил глава Дубенского района Сергей Плешаков. Кроме того, власти пообещали оказать пострадавшей семье материальную помощь.

- Помимо благодарности Кирилл получил подарки - часы от главы Республики Мордовия, ранец со школьными принадлежностями и спортивную форму, -говорит глава администрации Ардатовского сельского поселения Алена Еряшева.