В Самаре школьник умер после падения плиты со здания ДК

В Самаре погиб ребенок из-за обрушения мраморной плиты с облицовки недавно отремонтированного Дома культуры на площади имени Кирова. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Самарской области.

ЧП случилось в воскресенье около 15.40 по местному времени. С фасада здания ДК отвалился тяжелый фрагмент плиты и упал на 10-летнего ребенка. С разбитой головой его повезли на скорой помощи в больницу. Но мальчик от полученной травмы скончался, он потерял слишком много крови.

Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства при обслуживании здания. Аналогичную проверку проводят и следователи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации, власти возьмут на себя все расходы в организации похорон мальчика. Семье ребенка будет оказана максимальная помощь.