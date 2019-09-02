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02.09.2019 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре школьник умер после падения плиты со здания ДК

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре погиб ребенок из-за обрушения мраморной плиты с облицовки недавно отремонтированного Дома культуры на площади имени Кирова. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Самарской области.

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ЧП случилось в воскресенье около 15.40 по местному времени. С фасада здания ДК отвалился тяжелый фрагмент плиты и упал на 10-летнего ребенка. С разбитой головой его повезли на скорой помощи в больницу. Но мальчик от полученной травмы скончался, он потерял слишком много крови.

Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства при обслуживании здания. Аналогичную проверку проводят и следователи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации, власти возьмут на себя все расходы в организации похорон мальчика. Семье ребенка будет оказана максимальная помощь.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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