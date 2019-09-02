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02.09.2019 20:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дела сердечные пойдут на лад

В Самаре стартовал проект по спасению жизни кардиологических пациентов
Текст: Ольга Дмитренко ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
В Самарской области запущен проект по дистанционной передаче электрокардиограмм (ЭКГ) от районных больниц и бригад "скорой помощи" в региональный клинический кардиологический диспансер. В нем участвуют 35 медицинских учреждений сельских территорий и шести - малых городов. Восемь мобильных кардиографов уже переданы медикам, прошедшим обучение по работе с аппаратом. Ежедневно в кардиоклинику передается до 30 ЭКГ .

До появления кардиографа в фельдшерско-акушерском пункте поселка Маяк, в котором проживает 1800 человек, аппаратуры для диагностики сердечных заболеваний не было. Не так давно одному из местных старожилов стало плохо - прихватило сердце, а привычная пара таблеток не помогла. Утром он с большим трудом добрался до ФАПа, и там ему немедленно сделали кардиограмму. Медик ФАПа Галина Колчина вызвала "скорую", и медики отвезли мужчину в ближайшую больницу города Новокуйбышевска. Сейчас с дедушкой все в порядке, он проходит лечение.

Фото: iStock
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- В областном кардиодиспансере установлено специализированное программное обеспечение - кардиосервер, которое обладает элементами искусственного интеллекта и помогает врачам осуществить интерпретацию ЭКГ и поставить развернутый диагноз, - рассказал заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев. - Организован круглосуточный прием, расшифровка и формирование заключений ЭКГ, поступивших от медицинских организаций по защищенным каналам.

Преимущества системы дистанционной передачи ЭКГ еще и в том, что врач кардиодиспансера без привязки к рабочему месту может оперативно посмотреть переданное ЭКГ на планшете или смартфоне. Кроме того, все ЭКГ хранятся в электронном архиве, доступ к которому есть у многих врачей областной больницы (кардиолога, терапевта, врача функциональной диагностики), что позволяет им с рабочих компьютеров проводить телемедицинские (дистанционные) консультации поликлинических пациентов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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