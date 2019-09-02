Жителя Перми осудили за истязание и убийство шестилетней девочки

В Перми суд признал виновным местного жителя в истязании двух малолетних падчериц и убийстве одной из них с особой жестокостью.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что обвиняемый, находясь в квартире наедине с малолетними дочерями своей сожительницы, систематически наносил им побои и совершал насильственные действия. В результате он убил шестилетнюю падчерицу с особой жестокостью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.