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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы России с самой дешевой электроэнергией

Самая дешевая электроэнергия в Иркутской области. К такому выводу пришли эксперты, ознакомившись с результатами исследования, проведенного РИА Новости. Информагентство рассчитало количество киловатт-часов, которое могут купить на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов страны.
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Жителю Иркутской области за киловатт придется отдать чуть более рубля. Это вдвое меньше, чем в Республике Хакасия, которая занимает второе место в рейтинге. В обоих регионах в структуре генерации превалируют гидроэлектростанции. Средняя стоимость электроэнергии в России составляет чуть более четырех рублей за киловатт.

В исследовании отмечается, что есть регионы, где цена электроэнергии выше среднероссийской, но при этом она остается доступной для населения из-за высоких зарплат. Например, Сахалинская область. А вот самая дорогая электроэнергия на Чукотке, киловатт там стоит более 8,2 рубля.

Экономика Товары и цены Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Иркутская область ДФО Сахалинская область СФО Хакасия ДФО Чукотский АО
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