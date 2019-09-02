Путин: При ликвидации последствий паводка в Иркутской области много волокиты

Владимир Путин в понедельник провел совещание по жилищному обеспечению жителей Иркутской области, пострадавших от разрушительного наводнения в июне-июле этого года. После общения с людьми на улице президент заявил чиновникам, что в этой работе много волокиты и призвал их "искать возможность не отказать гражданам, а помочь".

В результате двух волн паводка в Иркутской области подтоплены 11 районов, 135 населенных пунктов, свыше 11 тысяч домов. Повреждены 102 социальных объекта, среди которых школы, детские сады, больницы. Сейчас ведутся восстановительные работы, и президент приехал оценить, как идет этот процесс.

"Острых проблем много, как до сих пор много волокиты и управленческих сбоев", - заявил Путин.

По его оценке, вопросы решаются, но медленно. "Сейчас я имел возможность поговорить с людьми на улице - есть очень много вопросов, которые люди поднимают", - заметил президент.

Он обратил внимание, что учебный год в регионе начался вовремя. "Это позитивный результат", - сказал Путин. Но мы понимаем, добавил он, что решение во многом промежуточное.

"Многие школы и детские сады еще только предстоит построить заново", - напомнил Путин. "Важно не просто восстановить то, что было, а сделать шаг вперед - создать комфортную современную образовательную среду и в Тулуне, и в других пострадавших населенных пунктах", - обозначил глава государства.

Люди лишились жилья, многие дома требуют капремонта. "Решение этих проблем продвигается также слишком медленно, несмотря на то, что на федеральном уровне именно на это целевым образом выделено более 14 млрд рублей", - заявил президент.

Из 5143 семей, оставшихся из-за паводка без крыши над головой, свидетельство о предоставлении социальных выплат на приобретение жилье получили две тысячи. "Количество получивших меньше, чем половина. Оплачено из этих свидетельств и того меньше", - обратил внимание Путин.

"Деньги-то есть, надо разворачиваться быстрее", - указал он чиновникам на совещании.

Надо учитывать и то, что не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жилье. Оставаться надолго в пунктах временного пребывания тоже удовольствие небольшое, заметил Путин и поручил ускорить эту работу, помочь людям получить собственное жилье.

По денежным выплатам - к 10 августу поименные списки были составлены, в них включены порядка 46 тысяч человек. Но многие люди не смогли подать заявление своевременно. Поэтому сейчас составляются дополнительные списки, в которых уже около тысячи человек. Президент призвал чиновников "искать возможность не отказать, а помочь". Путин признался, что с удивлением услышал от людей о том, что в один из населенных пунктов до сих пор не приехал ни один чиновник. "Мы во всех населенных пунктах побываем, будем доходить до каждой семьи", - пообещал вице-премьер Виталий Мутко.