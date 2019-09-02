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02.09.2019 16:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин подверг критике работу региональных властей Иркутской области по ликвидации последствий паводка.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: При ликвидации последствий паводка в Иркутской области много волокиты

В частности, глава Нижнеудинска Александра Путов не обеспечил своевременную выплату денежных средств сотрудникам компании, которые участвовали в ликвидации последствия стихии. Президент обратился к Путову на совещании по вопросу жилищного обеспечения жителей, пострадавших от наводнения.

"Александр Викторович, люди работали в самый тяжелый момент: мусор вытаскивали, разгребали эти завалы и так далее. Мы деньги перечислили в полном объеме, все, что нужно было, все зафиксировали вместе с МЧС, все в полном объеме перечислено. Вы говорите, что деньги есть, а губернатор говорит, что их не видел, а люди сидят без денег. Это ж непорядок - это явное проявление некомпетентности", - сказал Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

На том же совещании Путин призвал мэра Тулуна Юрия Кариха "организовать работу должным образом своих команд и коллективов". "Если видите, что вы не справляетесь, найдите оперативную замену, найдите тех, кто хочет работать. Я все понимаю, но это же ваш выбор, вы сами сюда пришли, больше того, еще и избираетесь на эти должности", - отметил он.

"Вот Юрий Владимирович (Карих) будет опять сейчас избираться. Вот самый легкий способ вам избраться - показать результаты своей работы в этой сложной для города и для людей ситуации. Сделайте это!" - поручил глава государства.

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По словам Путина, благодарностей от местных жителей в адрес региональных властей пока немного, "но они есть, и это значит, что мы все, и вы тоже работаете, но замечаний очень много".

Президент подчеркнул, что региональным чиновникам "труднее всего, потому что они работают напрямую с людьми", однако в Тулуне, на его взгляд, выстроить работу с людьми пока что не удается.

В результате двух волн паводка в Иркутской области в июне-июле оказались подтоплены 11 районов, 135 населенных пунктов и свыше 11 тысяч домов. Повреждения получили 102 социальных объекта, среди которых школы, детские сады, больницы. В настоящее время ведутся восстановительные работы, и президент приехал проконтролировать, как идет этот процесс.

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