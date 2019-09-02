Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

В Иркутской области президент посетит город Тулун - один из наиболее пострадавших от паводка населенных пунктов региона, и на месте проверит, как ликвидируются последствия стихии.

В Тулуне Владимир Путин побывает в средней школе №6, которая была подтоплена, но к началу учебного года отремонтирована.

Затем, как ожидается, президент пообщается с пострадавшими и теми жителями, которые принимали участие в спасении населения во время наводнения.

Также президент проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.

В результате стихии в Иркутской области были подтоплены около 11 тысяч жилых домов, из них 1393 полностью уничтожены. Еще более 4100 домов не подлежат восстановлению и идут под снос, 3846 дома решено капитально отремонтировать.