В Красноярском крае перегруженная фура обрушила мост

ЧП произошло в Кежемском районе Красноярского края: под тяжестью большегрузного автомобиля рухнул мост через реку Курейская.

Как сообщает Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю, поврежденной оказалась переправа на 61 километре трассы Ново-Болтурино - Новая Недокура. Сейчас движение по ней полностью перекрыто.

"Деревянный мост грузоподъемностью 10 тонн обрушился в результате проезда перегруженной фуры, вес которой кратно превышал максимальную разрешенную нагрузку на переправе", - пояснили в пресс-службе управления.

Согласно предварительной информации, общий весь фуры с грузом достигал 30 тонн.

Местные власти обещают восстановить мост к концу текущей недели. Пока же населению поселка Новая Недокура придется добираться с пересадкой. До моста их будет довозить автобус, после чего они пешком станут переходить на соседний берег. Там их будет ждать уже другой транспорт.