Новости

Продюсер Розенбаума подтвердила, что певец был прооперирован 15:35
В Ульяновске улучшилось состояние девочки, которую ранили вилкой 15:32
Жена Александра Розенбаума опровергла сведения о его госпитализации 15:28
В Красноярском крае перегруженная фура обрушила мост 15:25
Социологи объяснили, почему немецкие школьники учат латынь 15:21
ГАЗ представил новое поколение "Газели" 15:20
В Самаре возбудили дело о гибели школьника из-за обрушения плиты 15:18
АвтоВАЗ назначил двух новых топ-менеджеров 15:16
Ольга Бузова пожаловалась на нехватку мужского плеча 15:12
Почти спортивная Lada Granta: цена и когда можно будет купить 15:00
В Японии выпустили маркер против любителей распускать руки в транспорте 14:54
В Твери "Газель" сбила на переходе четырех человек 14:54
Лукашенко рассказал школьниками о вреде курения и алкоголя 14:51
Сборная Аргентины одолела Нигерию на ЧМ-2019 по баскетболу 14:42
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО 14:36
Общественники предупредили о возможных провокациях на выборах в Мосгордуму 14:31
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года 14:30
В Астрахани участились случаи нападения ядовитых пауков на людей 14:30
Скончался посол России в Египте Сергей Кирпиченко 14:29
Замена Skoda Rapid получила версию "под ралли" 14:17
Названы претенденты на звание лучшего футбольного тренера года 14:16
Жителя Казани задержали за стрельбу из ружья 14:12
На Кубани мотоциклист-экстремал спасался от медведей на дереве 14:10
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде 14:09
"Шпионы" сфотографировали салон новой Kia Optima 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае перегруженная фура обрушила мост

Текст: Дмитрий Мальков

ЧП произошло в Кежемском районе Красноярского края: под тяжестью большегрузного автомобиля рухнул мост через реку Курейская.

В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

Как сообщает Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю, поврежденной оказалась переправа на 61 километре трассы Ново-Болтурино - Новая Недокура. Сейчас движение по ней полностью перекрыто.

"Деревянный мост грузоподъемностью 10 тонн обрушился в результате проезда перегруженной фуры, вес которой кратно превышал максимальную разрешенную нагрузку на переправе", - пояснили в пресс-службе управления.

Согласно предварительной информации, общий весь фуры с грузом достигал 30 тонн.

Местные власти обещают восстановить мост к концу текущей недели. Пока же населению поселка Новая Недокура придется добираться с пересадкой. До моста их будет довозить автобус, после чего они пешком станут переходить на соседний берег. Там их будет ждать уже другой транспорт.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО
Премьер Грузии подал в отставку
Скончался посол России в Египте Сергей Кирпиченко
ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии