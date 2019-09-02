В понедельник Владимир Путин приехал в Иркутскую область и ответил на вопросы жителей Тулуна, города, серьезно пострадавшего от наводнения. Общение проходило вне запланированного графика - президент сам подходил к людям, которые ждали его на улице. Он пообещал сохранять режим ЧС в регионе до тех пор, пока вопрос с обеспечением людей жильем не будет решен.

В результате двух волн паводка в Иркутской области подтоплены 11 районов, 135 населенных пунктов, свыше 11 тысяч домов. Повреждены 102 социальных объекта, среди которых школы, детские сады, больницы. Сейчас ведутся восстановительные работы, и президент приехал в Тулун оценить, как идет этот процесс.

Владимир Путин не впервые в Тулуне. Приехать сюда во второй раз президент пообещал 6-летнему Матвею Сафронову, с которым впервые пообщался в июле в пункте временного размещения пострадавших от паводка в этом небольшом городе. Матвей тогда рассказал президенту, что его садик "утонул, но его ремонтируют". "Обязательно еще приеду к вам, посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", - пообещал ему Путин.

Школа N 6, которую посетил президент, была подтоплена, от удара стихии пострадали первый этаж, мебель, оборудование мастерских и пищеблока. Однако к началу учебного года здесь успели сделать масштабный ремонт, занятия начались по расписанию. Только ребят в новом учебном году стало побольше - в шестую школу перевели часть учеников из школы N 20, не подлежащей восстановлению. Здесь Путин осмотрел кабинет музыки, спортзал, который еще пах свежей краской, и футбольное поле, которого раньше у школы вообще не было. Раньше ребята пинали мяч во дворе, теперь у них появилась современная спортплощадка с небольшими крытыми трибунами.

За оградой школьного стадиона собрались местные жители - Путин вышел к людям и почти час общался с ними, отвечая на вопросы, которые часто возникают в ходе Прямой линии. Это была по сути персональная Прямая линия с президентом для жителей Тулуна.

Люди, пострадавшие от паводка, жаловались на проволочки с оформлением документов. "Я для этого и приехал - посмотреть, как все работает", - отреагировал Путин. И еще раз обозначил позицию - обеспечить жильем нужно всех пострадавших. "Будут строить столько, чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали. И более того - пока вопрос с жильем не будет решен, режим ЧС будет продолжать действовать", - заявил глава государства.

Среди людей, окруживших президента, было немало предпринимателей, которых паводок лишил собственного дела, имущества и доходов. "Я знаю проблему", - сказал Путин, заметив, что решать ее нужно не индивидуально, а комплексно. "Нужно сделать план поддержки бизнеса и экономики региона и города в частности. С помощью тех, кто здесь работает, и с помощью крупных российских предприятий",- заявил президент. Он пообещал поговорить с руководителями крупных компаний, "чтобы они открывали здесь свои производства".

Люди встречали президента и у здания местной администрации, куда он подъехал на совещание. Выйдя из машины, Путин направился к ним и снова отвечал на те же вопросы. Жаловались в основном на проблемы с восстановлением жилья, с пропиской, с капитальным ремонтом домов. Путин вновь подчеркнул, что приехал специально для того, чтобы все нерешенные проблемы снять.

После этого президент направился в здание администрации, где его ждали жители разных территорий Иркутской области, пострадавших от паводка. Просили, чтобы строительство дамбы доверили местным предпринимателям. "Хорошая идея, главное, чтобы были те, кто способен это делать. Это же касается и строительства жилья. Будем по максимуму привлекать местные предприятия", - заверил президент. Фермер спросил про поддержку сельского хозяйства. "Минсельхоз отработал, насколько мне известно, средства до вас дошли. Единственный вопрос, который до сих пор не решен - и на улице люди это обсуждали, - это вопрос по огородам. Мы попробуем сейчас эту программу сделать и помочь", - сказал президент.

После общения с людьми на улице президент на совещании призвал чиновников "искать возможность не отказать гражданам, а помочь". "Острых проблем много, как до сих пор много волокиты и управленческих сбоев", - заявил Путин. По его оценке, вопросы решаются, но медленно.

Он обратил внимание, что учебный год в регионе начался вовремя. "Это позитивный результат", - сказал Путин. Но мы понимаем, добавил он, что решение во многом промежуточное, ведь "многие школы и детские сады еще только предстоит построить заново". "Важно не просто восстановить то, что было, а сделать шаг вперед - создать комфортную современную образовательную среду и в Тулуне, и в других пострадавших населенных пунктах", - обозначил глава государства. Люди лишились жилья, многие дома требуют капремонта. "Решение этих проблем продвигается также слишком медленно, несмотря на то, что на федеральном уровне именно на это целевым образом выделено более 14 миллиардов рублей", - заявил президент. Из 5143 семей, оставшихся из-за паводка без крыши над головой, свидетельство о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья получили две тысячи. "Количество получивших меньше, чем половина. Оплачено из этих свидетельств и того меньше", - обратил внимание Путин. "Деньги-то есть, надо разворачиваться быстрее", - указал он чиновникам на совещании.

Надо учитывать и то, что не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жилье. Оставаться надолго в пунктах временного пребывания тоже удовольствие небольшое, заметил Путин и поручил ускорить эту работу, помочь людям получить собственное жилье.

Важно не просто восстановить то, что было, а сделать шаг вперед - создать комфортную современную образовательную среду и в Тулуне, и в других пострадавших населенных пунктах

По денежным выплатам - к 10 августу поименные списки были составлены, в них включены порядка 46 тысяч человек. Но многие люди не смогли подать заявление своевременно. Поэтому сейчас составляются дополнительные списки, в которых уже около тысячи человек. Президент призвал чиновников "искать возможность не отказать, а помочь". Путин признался, что с удивлением услышал от людей о том, что в один из населенных пунктов до сих пор не приехал ни один чиновник. "Мы во всех населенных пунктах побываем, будем доходить до каждой семьи", - пообещал вице-премьер Виталий Мутко.

"Нужно организовать работу должным образом своих команд и коллективов. Если видите, что не справляются люди - найдите замену", - заявил Путин региональным политикам. "Самый лучший способ избраться - показать результаты работы в этой сложной для города и региона ситуации", - отметил президент, обращаясь к местным властям.