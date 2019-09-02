Боевика из банды Басаева приговорили к 25 годам колонии

Жителя Чеченской Республики Хасана Оздиева приговорили к 25 годам колонии строгого режима за участие в банде, которой руководили Басаев и Хаттаб. Такой вердикт сегодня вынес Верховный суд Чечни. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, боевик вступил в банду летом 1999 года.

"Находясь в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба, до июня 2004 года он принимал активное участие в вооруженном мятеже на территории Чеченской Республики в целях нарушения территориальной целостности Российской Федерации", - говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

В суде доказали, что Оздиев в августе 2000 года участвовал в убийстве двух сотрудников временной военной комендатуры Веденского района Чечни. Приговор ему вынесен по статьям 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж") и 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих").

Сообщается также, что расследование уголовных дел в отношении других членов банды продолжается.