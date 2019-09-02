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02.09.2019 23:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четверть века за решеткой

Боевику из банды Басаева ужесточили наказание
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 195(7953)
Житель Чечни Хасан Оздиев, входивший в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, получил 25 лет колонии за вооруженный мятеж и посягательство на жизнь военнослужащих. Приговор, как сообщили в Генпрокуратуре, вынес Верховный суд Чеченской Республики. Ранее Оздиев был приговорен к 23 годам лишения свободы за участие в банде, совершение терактов и покушения на жизнь военных, правоохранителей и убийства граждан на территории Чечни в 1999-2003 годах. "Суд согласился с позицией гособвинителя о виновности Оздиева и по совокупности преступлений, за которые он ранее был осужден, назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - пояснили в Генпрокуратуре.

Установлено, что летом 1999 года Оздиев вступил в состав банды Басаева и Хаттаба, в ее составе до июня 2004 года он принимал активное участие в вооруженном мятеже "в целях нарушения территориальной целостности РФ".

Фото: Александр Данилюшин/ТАСС
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В Следственном комитете России рассказали подробности других совершенных подсудимым злодеяний. "Следствием и судом установлено, что в середине августа 2000 года, находясь в одном из лагерей боевиков в гористой местности Веденского района, Оздиев совместно с другими участниками банды совершил убийство двух военнослужащих, ранее похищенных с территории военной комендатуры Веденского района. Скелетированные останки погибших были обнаружены в 2009 году", - рассказали в СКР.

Ранее судом Оздиев также был признан виновным в участии в составе банды в нападении на военнослужащих разведгруппы 31-й отдельной воздушно-десантной бригады Министерства обороны РФ. В результате той атаки боевиков были убиты 12 российских военнослужащих.

В СКР отметили, что в отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается. Таким образом, в следственном ведомстве дают понять, что никакие сроки давности по подобным преступлениям не применимы.

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