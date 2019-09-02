Более 100 тысяч жителей Чечни из-за аварии остались без света

В понедельник в Чеченской Республике без света осталась часть жителей Ачхой-Мартановского района - всего более ста тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе АО "Чеченэнерго", отключилась линия электропередачи 110 кВ "Самашки-ГРП-110".

- На подстанции произошло технологическое нарушение. На данный момент там работают аварийно-восстановительные бригады. Ориентируемся, что в течение примерно двух с половиной часов энергоснабжение всех потребителей удастся восстановить, - рассказал "РГ" директор Департамента по взаимодействию со СМИ "МРСК Северного Кавказа" Дмитрий Смурага.

По информации компании, информацию о перебоях с электричеством и сроках восстановления можно получить круглосуточно у операторов "горячей линии" Россетей Северного Кавказа.