Ингушетия представила Россию на фестивале в Каннах

Новости

Посол РФ в Сербии: Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна 18:35
В Турции критикуют партнеров по НАТО и готовы купить еще С-400 18:32
Заворотнюк избавилась от "ипотечной кабалы" в полмиллиона долларов 18:20
У фотографов в центре Москвы изъяли трех сов 18:11
Псковский театр начнет осенний гастрольный тур с Владивостока 18:10
Модные показы в день города пройдут на ВДНХ 18:07
Китайский луноход нашел загадочное вещество на обратной стороне Луны 18:04
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады 17:58
Матч атлетов Европы и США в Минске назвали "звездным" 17:55
Делегация южнокорейского Ульсана обсудит сотрудничество с Россией 17:52
Трое тайцев объявлены в розыск в Корее за убийство россиянина 17:52
Умер режиссер фильма "О спорт, ты - мир!" Борис Рычков 17:41
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией 17:21
Российский УАЗ показали на Венецианском фестивале 17:07
В Петербурге открылся пансион воспитанниц Минобороны 17:06
Сбербанк объявил о старте продаж "народных облигаций" 17:00
Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области 16:55
"Лидеры России" спасли на вершине Эльбруса 17-летнего альпиниста 16:53
Челябинских школьников поздравили с 1 сентября "рюмкой водки" 16:50
В Череповце вылетевшая на "зебру" иномарка насмерть сбила двух человек 16:45
СМИ: В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле 16:38
Первый президент Крыма введен в кому после инсульта в Турции 16:37
Волонтеры оренбургского приюта, где погибли животные, отравились газом 16:25
Избившему брянского подростка полицейскому предъявили новое обвинение 16:24
У США закончились авианосцы в Атлантике 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 17:13
Проект: В регионах

Ингушетия представила Россию на фестивале в Каннах

Текст: Алена Ларина (Магас)
Республика Ингушетия в этом году представляла нашу страну вместе с еще несколькими регионами на фестивале российского искусства в Каннах.
Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия

Жителей и гостей Лазурного берега Франции в первый же день мероприятия покорили артисты государственного ансамбля народного танца "Ингушетия", выступившие на главной площадке Дворца фестивалей и конгрессов. Маленький спектакль, который каждый раз, выходя на сцену, играли ингушские танцоры, "дышал" национальными традициями и фольклором.

Фото: Алена Ларина/РГ
У ингушской филармонии появится виртуальный концертный зал

Зрителей восхитили грациозные девушки с кувшинами и пластичные, темпераментные юноши, кружащие вокруг них на носочках. Российские артисты не раз заслужили в Каннах громкие аплодисменты. Всего было 17 хореографических и вокальных номеров, среди них - песня в исполнении россиян на французском языке.

Ингушские фольклорные коллективы покорили всех и на традиционном гала-концерте "Русская ночь", где традиционно выступают артистов разных жанров. И на этот раз на французском фестивале можно было познакомиться с культурой совершенно разных уголков России. Ежегодно Лазурный берег открывает для себя что-то новое в народных традициях россиян.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО
СМИ: В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Премьер Грузии подал в отставку