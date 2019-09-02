Ингушетия представила Россию на фестивале в Каннах

Республика Ингушетия в этом году представляла нашу страну вместе с еще несколькими регионами на фестивале российского искусства в Каннах.

Жителей и гостей Лазурного берега Франции в первый же день мероприятия покорили артисты государственного ансамбля народного танца "Ингушетия", выступившие на главной площадке Дворца фестивалей и конгрессов. Маленький спектакль, который каждый раз, выходя на сцену, играли ингушские танцоры, "дышал" национальными традициями и фольклором.

Зрителей восхитили грациозные девушки с кувшинами и пластичные, темпераментные юноши, кружащие вокруг них на носочках. Российские артисты не раз заслужили в Каннах громкие аплодисменты. Всего было 17 хореографических и вокальных номеров, среди них - песня в исполнении россиян на французском языке.

Ингушские фольклорные коллективы покорили всех и на традиционном гала-концерте "Русская ночь", где традиционно выступают артистов разных жанров. И на этот раз на французском фестивале можно было познакомиться с культурой совершенно разных уголков России. Ежегодно Лазурный берег открывает для себя что-то новое в народных традициях россиян.