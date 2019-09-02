На Эльбрусе начали поиски пропавшего альпиниста из Череповца

Альпинист, приехавший в Кабардино-Балкарию из города Череповца, пропал накануне при восхождении на гору Эльбрус. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики, на его поиски уже отправились спасатели.

"Альпинист был зарегистрирован, но в установленное время не вышел на связь и не вернулся с маршрута", - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Специалисты уже установили, где предположительно может находиться спортсмен. Его будут искать на восточной стороне Эльбруса, на высоте свыше пяти тысяч метров. Высота самой высокой горы в Европе, как известно, составляет 5642 метра.

На поиски череповчанина отправились семь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.