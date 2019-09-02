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02.09.2019 19:33
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Футболист сборной России перешел в "Зенит"

Текст: Максим Домчев
Воспитанник московского ЦСКА Вячеслав Караваев стал очередным новичком "Зенита".
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Находящийся в расположении сборной России Караваев сменил клуб и теперь ему не нужно возвращаться в Нидерланды после участия в сборе национальной команды. "Зенит" и "Витесс" договорились о трансфере футболиста. По данным российских и голландских СМИ, сумма трансфера может составлять около 8 миллионов евро.

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Караваев подписал контракт с "Зенитом" на четыре года. Футболист действует на позиции правого защитника. Это цепкий и надежный игрок, умеющий подключиться к атаке и сделать обостряющую передачу, говорится на сайте "Зенита".

Новичок "Зенита" в свое время не сумел заиграть в ЦСКА, проведя в основном составе москвичей всего два матча. После этого он отправился в Чехию, где на правах аренды выступал за "Дуклу" и "Яблонец". В 2016 году перешел в пражскую "Спарту", в составе которой отыграл 44 матча, забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач, а также был признан лучшим игроком сезона.

В январе 2018 года Караваев перешел в голландский "Витесс". Караваев сыграл за клуб из Нидерландов 65 матчей, забил два мяча и сделал 9 результативных передач.

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