Курентзис впервые выступил в петербургской Капелле

Концерт в петербургской Капелле стал первым выступлением Курентзиса со своим хором и оркестром в статусе независимого коллектива с момента его ухода с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. Интрига события подогревалась еще и новостью о том, что с этого момента дирижер выбирает своей репетиционной базой зал Дома радио, но пока обошлось без официального объявления дальнейших планов. В Доме радио действительно состоялись прослушивания в хор и оркестр, а также прошла большая серия репетиций Курентзиса с MusicAeterna и разными солистами в рамках подготовки не только к петербургскому выступлению, но и к европейскому турне. В Бремене, Вене и Люцерне они представят в концертном исполнении по одной опере Моцарта-да Понте "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан" и "Так поступают все".
Петербургская общественность не единодушно приняла известие о переезде Теодора Курентзиса в Дом радио, откуда были изгнаны несколько известных коллективов, среди которых и Музыкальный театр детей Марины Ланда и Детский хор ТВ и радио Петербурга, не знавших забот за его толстыми стенами. Но за исключением этого грустного факта остальные аргументы работают в пользу появления имени Курентзиса на карте музыкальной жизни Петербурга, непростительно сильно отставшего от столицы по интенсивности и качеству событий в мире академической музыки и музыкального театра.
"Так поступают все". Моцарта в исполнении хора и оркестра Теодора Курентзиса не просто слышали, но даже видели в качестве полноценной постановки на сцене Михайловского театра в 2014 году на Культурном форуме. Но безумный бег времени так стремительно меняет положения фигур, что сегодня именно из-за вмешательств хозяина этого театра в процесс планирования строительства новой сцены Пермской оперы Курентзис был вынужден покинуть любимую столицу Урала.
Опера, либретто которой основано на реальном событии о споре двух офицеров с прожженным циником о том, что их возлюбленные легко изменят им при первом же удобном случае, содержит горькую мораль о зыбкости и непостоянстве человеческой природы. Однако меньше всего моралите неслось со сцены капеллы. Теодор исполнил произведение о богатстве, сложности и непостижимости человека в его отношении к собственной красоте и границах допустимого во взаимоотношениях с противоположным полом. Смешно сказать, но опера по мотивам анекдота о свингерском опыте XVIII века, лирическая комедия длилась вместе с антрактом четыре часа!
Дирижер не пренебрегал оттяжками темпов в речитативах, стремясь продлить удовольствие, начавшееся с увертюры, в которой он задал установку на остроумную импровизационность. Видящий в этой партитуре Моцарта приметы разных эстетических парадигм - от рококо до романтизма, Курентзис смело пользоваться разными красками, самозабвенно орнаментируя мотивы соблазнения от нежного воздушного флирта до более решительных действий, энергично притопывая по подиуму своими каблуками. В отменном секстете солистов отличились все, но особенно китайский лирический тенор Мингджи Лей (Феррандо), изумительнейшая технически, музыкально и стилистически меццо-сопрано Пола Мурриха (Дорабелла) и главная "зажигалка" - служанка Деспина в исполнении Анны Касьян, до невероятия напоминая энергетическим "зашкалом" итальянку Чечилию Бартоли.