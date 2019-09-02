Курентзис впервые выступил в петербургской Капелле

Для концерта в прежде не освоенном этим коллективом петербургском зале Теодор Курентзис выбрал дату крайне нетипичную, когда сезон обычно еще закрыт. Но выход за рамки так характерен для этого экстраординарного музыканта. Тем более что проблем с наполнением зала в любое время года для него не существует. К тому же именно в конце лета, когда до открытия главных площадок города остаются считанные дни, слушатели испытывают острейшее чувство культурного голода.

Концерт в петербургской Капелле стал первым выступлением Курентзиса со своим хором и оркестром в статусе независимого коллектива с момента его ухода с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. Интрига события подогревалась еще и новостью о том, что с этого момента дирижер выбирает своей репетиционной базой зал Дома радио, но пока обошлось без официального объявления дальнейших планов. В Доме радио действительно состоялись прослушивания в хор и оркестр, а также прошла большая серия репетиций Курентзиса с MusicAeterna и разными солистами в рамках подготовки не только к петербургскому выступлению, но и к европейскому турне. В Бремене, Вене и Люцерне они представят в концертном исполнении по одной опере Моцарта-да Понте "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан" и "Так поступают все".

Петербургская общественность не единодушно приняла известие о переезде Теодора Курентзиса в Дом радио, откуда были изгнаны несколько известных коллективов, среди которых и Музыкальный театр детей Марины Ланда и Детский хор ТВ и радио Петербурга, не знавших забот за его толстыми стенами. Но за исключением этого грустного факта остальные аргументы работают в пользу появления имени Курентзиса на карте музыкальной жизни Петербурга, непростительно сильно отставшего от столицы по интенсивности и качеству событий в мире академической музыки и музыкального театра.

"Так поступают все". Моцарта в исполнении хора и оркестра Теодора Курентзиса не просто слышали, но даже видели в качестве полноценной постановки на сцене Михайловского театра в 2014 году на Культурном форуме. Но безумный бег времени так стремительно меняет положения фигур, что сегодня именно из-за вмешательств хозяина этого театра в процесс планирования строительства новой сцены Пермской оперы Курентзис был вынужден покинуть любимую столицу Урала.

Опера, либретто которой основано на реальном событии о споре двух офицеров с прожженным циником о том, что их возлюбленные легко изменят им при первом же удобном случае, содержит горькую мораль о зыбкости и непостоянстве человеческой природы. Однако меньше всего моралите неслось со сцены капеллы. Теодор исполнил произведение о богатстве, сложности и непостижимости человека в его отношении к собственной красоте и границах допустимого во взаимоотношениях с противоположным полом. Смешно сказать, но опера по мотивам анекдота о свингерском опыте XVIII века, лирическая комедия длилась вместе с антрактом четыре часа!

Дирижер не пренебрегал оттяжками темпов в речитативах, стремясь продлить удовольствие, начавшееся с увертюры, в которой он задал установку на остроумную импровизационность. Видящий в этой партитуре Моцарта приметы разных эстетических парадигм - от рококо до романтизма, Курентзис смело пользоваться разными красками, самозабвенно орнаментируя мотивы соблазнения от нежного воздушного флирта до более решительных действий, энергично притопывая по подиуму своими каблуками. В отменном секстете солистов отличились все, но особенно китайский лирический тенор Мингджи Лей (Феррандо), изумительнейшая технически, музыкально и стилистически меццо-сопрано Пола Мурриха (Дорабелла) и главная "зажигалка" - служанка Деспина в исполнении Анны Касьян, до невероятия напоминая энергетическим "зашкалом" итальянку Чечилию Бартоли.