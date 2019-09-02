Псковский театр начнет осенний гастрольный тур с Владивостока

В рамках культурной программы V Восточного экономического форума во Владивостоке, Псковский академический театр драмы имени Пушкина начнет сентябрьский гастрольный тур. Зрители увидят спектакль Сергея Чехова "Река Потудань". Показ пройдет 6 сентября на Приморской сцене Мариинского театра.

Как сообщают в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, этот показ станет началом беспрецедентного в истории Театра драмы сентябрьского гастрольного тура. Театральная труппа с действующей программой спектаклей посетит Екатеринбург, Москву, Новороссийск и Севастополь.

В основе "Реки Потудань" повесть Андрея Платонова. Это психоделическая постановка главного режиссера театра драмы - Сергея Чехова. Спектакль неоднократно становился участником театральных фестивалей. В одном из них - Национальной театральной премии России "Золотая маска", постановка стала номинантом в шести номинациях.

Помимо спектакля участники форума смогут посетить уникальные выставки от Третьяковской галереи и флорентийской Галереи Уффици. Также в эти дни во Владивостоке пройдет гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени Чайковского, а также состоится премьера балета "Дон Кихот" в хореографии Александра Горского.