Режиссер Станислав Лебедев рассказал о съемках фильма "Золотая дюна"

В Калининграде завершены съемки приключенческого художественного фильма для детей "Золотая дюна". Режиссер Станислав Лебедев рассказал "РГ" о своей работе.

Вы давно не снимали. Писали сценарии все это время?

Станислав Лебедев: Да. Когда я учился на Высших режиссерских курсах (15 лет назад), Никита Сергеевич Михалков советовал нам: имейте готовые сценарии. Тогда все жестче было, не было такой киноиндустрии, потока сериального "мыла", веб-сериалов.

Приятно окунуться в работу, очутиться на съемочной площадке. Появилась команда, 50 человек. Хотя и тяжело - вальяжная жизнь закончилась, съемки где-нибудь в Куликово ночью, в дождь…

Стало быть, ваш сценарий?

Станислав Лебедев: Сам написал, сам режиссер и еще сопродюсер (вместе с Александром Андреевым, Александром Азовсковым).

Что такое "золотая дюна"?

Станислав Лебедев: Янтарный медальон. Если соединить половинки, то возникнет карта с местами, где могут быть сокровища.

Какие же сокровища вас заинтересовали?

Станислав Лебедев: Как известно, в бывшей Восточной Пруссии были спрятаны сокровища Тевтонского ордена и тамплиеров. Они так и не найдены, и где находятся - об этом до сих пор спорят ученые. Периодически их ищут в Калининградской области. У нас - современный вариант романов Анатолия Рыбакова "Кортик" и "Бронзовая птица". Наши герои волею случая оказываются в подобной ситуации. Приключенческая, детективная история, основанная на исторических фактах, с некоторыми нашими домыслами. Может, и найдем сокровища.

Поэтому съемки в Калининградской области?

Станислав Лебедев: Именно. Картина привязана к истории бывшей немецкой провинции. Мы использовали все знаковые объекты: форты, кирхи в Жемчужном, в Славском районе, старые немецкие госпитали, остров Канта. Перед оператором стояла задача - в кадр должна попадать только немецкая архитектура.

Готовясь к съемкам, рассматривали Петербург, Кронштадт, но потом остановились на Калининградской области. Тут и Куршская коса, залив, море. По объектам история масштабная, не в четырех стенах, все время что-то новое по изображению. Наши герои постоянно в движении. Как подростки проявляют себя в исключительных, драматических ситуациях - вот это интересно. В глуши, в подземелье, когда помощи ждать неоткуда. 15 лет - переходный возраст, самая прелесть. Два мальчика и девочка, и еще маленький мальчик, семи лет. Там и преследования, опасности, и первая любовь.

Кастинг шел полгода, непозволительная роскошь сегодня. На "Ленфильм" приходили сотни ребят. В конце концов, нашли мальчика из Москвы, второго - из Питера, а девочку - из Мурманска. Как в советские времена.

С родителями ребят не конфликтовали на площадке?

Станислав Лебедев: Конфликт интересов поначалу бывал. Конечно, понимаю родителей. Бабушки, мамы - это особая забота о детях. Особенно в ночную смену. Им надо в перерыве положить ребенка поспать, накрыть одеялом. А я беру его после перерыва - хорошо пообедавшего, выспавшегося, он должен, например, сыграть персонажа, два дня бегавшего по лесам, голодного, испуганного, - и ничего не получается. Приходилось даже отменять съемку.

А известные актеры снимались?

Станислав Лебедев: Федор Лавров сыграл врача, Дмитрий Быковский - полковника.

Это ленфильмовская картина, как и первая ваша - "Пробуждение"?

Станислав Лебедев: Студия "Тогфильм", при участии Министерства культуры РФ (мы выиграли тендер) и "Ленфильма". Денег, конечно, не хватило, вкладываем свои. Рассчитываем на прокат.

Я пригласил питерского оператора Александра Бурова, работавшего на многих картинах Сокурова, человека, который не допустит, как он говорит, "неопрятного изображения и кадра". Иногда эта скрупулезность бывает мучительной, но мы понимаем, ради чего все это. Вообще съемочный период - жестокая история, это не писать сценарий, сидя на берегу моря, и не монтировать фильм полгода с чашкой кофе, а 12-14 часов "войны" ежедневно. Думаешь, как бы не развалился эмоциональный замысел, потому что начинаешь, как обычно, с середины, потом берешься за начало...

В своей жизни я встречал трех человек, для которых кино - настоящее искусство: композитор Олег Каравайчук (он, кстати говорил, что переходный возраст, 14 -15 лет - это заповедь природы. Ему самому было 14 плюс...), художник Владимир Светозаров и Александр Буров.

Что в планах?

Станислав Лебедев: Буду снимать документальный фильм о ленинградском - петербургском художнике кино Владимире Светозарове. С 15 лет он работал на "Ленфильме", куда его привел отец - режиссер Иосиф Хейфиц. С ним делали картины режиссеры Динара Асанова, Авербах, Герман-старший, Рогожкин, Бортко... Володя был мне достаточно близким человеком и другом, мы работали на моем первом фильме "Пробуждение". Даже больше скажу - он был инициатором фильма "Золотая дюна". Уже перед смертью звонил мне, полушутя обвинял в стяжательстве, спрашивал: "Когда будешь кино про детей снимать?" Планировали, что на этом фильме будем работать вместе …

Справка "РГ"

Станислав Лебедев окончил Ленинградский электротехнический институт, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская В. Я. Мотыля). Снял фильмы "Пробуждение", "Осторожно, дети!"