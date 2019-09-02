В Череповце вылетевшая на "зебру" иномарка насмерть сбила двух человек

В Череповце сотрудники полиции начали проверку обстоятельств, при которых автомобиль Kia Rio вылетел на пешеходных переход. Два человека погибли, еще одна прохожая доставлена в больницу.

Как рассказали "РГ" в Управлении внутренних дел по Вологодской области, водитель иномарки в данный момент задержан, причины случившегося выясняются.

Трагедия произошла на регулируемом пешеходном переходе на улице Сталеваров. Пешеходы переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Неожиданно на них вылетел автомобиль Kia Rio.

На месте погибли 44-летняя женщина и 48-летний мужчина. В областную больницу №2 доставлена женщина 1960 года рождения.

Мэр Череповца Елена Авдеева на своей странице "Вконтакте" сообщила, что пострадавшая находится в шоке, у нее открытые переломы рук и ног.