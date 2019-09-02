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02.09.2019 16:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Череповце вылетевшая на "зебру" иномарка насмерть сбила двух человек

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Череповце сотрудники полиции начали проверку обстоятельств, при которых автомобиль Kia Rio вылетел на пешеходных переход. Два человека погибли, еще одна прохожая доставлена в больницу.

Как рассказали "РГ" в Управлении внутренних дел по Вологодской области, водитель иномарки в данный момент задержан, причины случившегося выясняются.

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Трагедия произошла на регулируемом пешеходном переходе на улице Сталеваров. Пешеходы переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Неожиданно на них вылетел автомобиль Kia Rio.

На месте погибли 44-летняя женщина и 48-летний мужчина. В областную больницу №2 доставлена женщина 1960 года рождения.

Мэр Череповца Елена Авдеева на своей странице "Вконтакте" сообщила, что пострадавшая находится в шоке, у нее открытые переломы рук и ног.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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