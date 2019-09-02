Существует множество крылатых фраз, которые указывают на чудесные свойства смеха. Он, как говорится, лучшее лекарство, которое не просто исцеляет, а даже продлевает жизнь. А для советского народа во время Великой Отечественной войны юмор стал самым настоящим холодным оружием, которое больно ранило врагов и придавало мужества тем, кто сражался за Родину.

По иронии судьбы антифашистские иллюстрации Борис Ефимович рисовал немецкой тушью, купленной в Германии до начала войны. Фото: Личный архив Бориса Ефимова

3 сентября в Президентской библиотеке в Петербурге открывается выставка, посвященная работам классика политической сатиры, - "Художник против фюрера: фашизм в карикатурах Бориса Ефимова. К 80-летию начала Второй мировой войны". В архиве художника, предоставленном для экспозиции его внуком Виктором Фрадкиным и фондом библиотеки, множество работ, которые в свое время стали настоящей летописью Великой Отечественной войны.

Борис Ефимович вступил в мастерскую "Окна ТАСС" (вместе с такими художниками, как Моор, Дени, Кукрыниксы) уже на шестой день военных действий и прошел всю войну в звании самого видного политического карикатуриста.

Подобно тому, как стальной голос Левитана по радио внушал советскому народу уверенность в грядущей победе, карикатуры Ефимова, с завидной регулярностью появлявшиеся во фронтовых изданиях, также поднимали боевой дух советских солдат: они вырезали юмористические иллюстрации из газет, составляли из них альбомы, перерисовывали на самодельные плакаты. А в редакцию приходил поток писем от бойцов, которые не только благодарили художника за очередную порцию хорошего настроения, делились восторженными отзывами на последние работы карикатуриста, но и сочиняли к ним предыстории.

Кстати, среди известнейших иллюстраций Бориса Ефимова на выставке можно увидеть некоторые из писем, адресованные лично художнику: "Рисуйте побольше, Ваши карикатуры - это оружие, могущее не только смешить, но и вызывать горячую ненависть и презрение к врагу и заставляющее еще сильнее драться и уничтожать проклятых оккупантов".

Художника ценили не только солдаты. Поговаривают, что он был любимым карикатуристом Сталина. На эти смелые предположения Ефимов только пожимал плечами - откуда ему знать, что творится в голове у вождя? Но зададимся вопросом, который даст подсказку: стал бы Иосиф Виссарионович дарить премьеру Великобритании Черчиллю сборник карикатур Ефимова "Гитлер и его свора", если бы не гордился советским художником?

Умение Ефимова находить болевые точки оппонента и бить в них без промаха, его талант наблюдательного и точного рисовальщика определили его роль в годы Великой Отечественной войны.

Неудивительно, что острые карикатуры вызывали ярость у изображенных героев. Адольф Гитлер, ненавидевший Ефимова лично, включил его в список врагов рейха. Карикатурист был одним из первых в списке под грифом "Найти и повесить".

По иронии судьбы антифашистские иллюстрации Борис Ефимович рисовал немецкой тушью, купленной в Германии до начала войны...