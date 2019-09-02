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02.09.2019 21:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Деловым понизят ставки

В регионе введут новые налоговые льготы для бизнеса
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
Власти региона предложили дополнительные преференции для местных предпринимателей. В малом бизнесе на Вологодчине трудятся треть от общей численности занятых в экономике - 189 тыс. человек.

Начиная с 1 октября 2019 года появятся семь дополнительных преференций. Установят, например, льготы по налогу на имущество для предпринимателей, которые развивают народно-художественные промыслы, восстанавливают объекты культуры. Смогут рассчитывать на поддержку по уменьшению земельного налога и бизнесмены, занимающиеся развитием территорий. В данном случае речь идет о дополнительных сервисах и сопутствующих услугах в границах этнографических парков.

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Кроме того, власти планируют снизить минимальный порог объема инвестиций, направленных на модернизацию производства, продлить мораторий в части действия пониженных ставок по налогу на имущество. Для объектов, находящихся в городах, - это один процент, за пределами городской черты - 0,4 процента. Кроме того, с шести до четырех процентов будут также снижены ставки по упрощенной системе налогообложения.

- Действие всех налоговых льгот станут контролировать рабочие группы, кураторами которых будут руководители департаментов правительства, - сказал президент Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области Вадим Германов.

Льготы по налогу на имущество получат предприниматели, занимающиеся народными промыслами

Кстати, по объему инвестиций в основной капитал Вологодская область сегодня входит в топ-20 субъектов РФ. В прошлом году был установлен абсолютный рекорд: в развитие экономики Вологодчины бизнес вложил почти 150 миллиардов рублей.

Стимулы

Какие налоговые льготы вводят регионы

В реестре Минфина - 3,2 тысячи региональных налоговых льгот для граждан и организаций. Для первых они носят социальный характер (например, льготы по транспортному налогу, льготы для пенсионеров), для бизнеса они вводятся с целью создания новых рабочих мест и улучшения условий труда и рассматриваются как стимулирующие региональную экономику налоговые расходы. Обычно это льготы по налогу на имущество организаций - он полностью поступает в бюджет региона, ставка не может превышать 2,2%, а также по налогу на прибыль, по которому из 20% в бюджет субъекта РФ зачисляется 18% (17% в 2017-2020 годах), и региональные власти вправе понижать ставку до 13,5% для отдельных категорий налогоплательщиков (до 12,5% в 2017-2020 годах).

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Большинство регионов - дотационные, и объем стимулирующих налоговых расходов не так уж велик: 110,7 млрд рублей по налогу на прибыль организаций и 99 млрд по налогу на имущество, следует из данных Минфина за 2018 год. Здесь учтены только те выпадающие расходы региональных бюджетов, которые Минфин признает эффективными, то есть имеющими положительный совокупный бюджетный эффект, и не учтены (помимо социальных налоговых льгот) льготы, носящие технический характер. В нескольких регионах стимулирующих налоговых льгот нет или они незначительны. По заданию Минфина региональные власти сейчас проводят инвентаризацию таких льгот с целью понять, какие из них эффективны, а какие нет.

Подготовил Игорь Зубков

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