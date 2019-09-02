На Кубани мотоциклист-экстремал спасался от медведей на дереве

На Кубани спасатели помогли остаться в живых 31-летнему мужчине, который получил травму ноги в горной местности и вынужден был прятаться от медведей на дереве. Об этом сообщает ГКУ "Кубань-СПАС".

Инцидент произошел в Мостовском районе в минувшую субботу, 31 августа, но в экстренной службе о нем рассказали только сейчас. Двое мужчин занимались экстремальным видом спорта, катаясь на мотоциклах по горным тропам в районе перевала Чертовы Ворота в Мостовском районе.

"Один из мотоциклистов, 31-летний мужчина, потерял управление, съехал с тропы и сильно повредил ногу, - говорится в сообщении ГКУ "Кубань-СПАС". - Молодые люди сначала самостоятельно пытались спуститься с гор. Это заняло у них около четырех часов. Но затем они выбились из сил и вызвали спасателей".

Шесть сотрудников Псебайского отряда "Кубань-СПАС" выдвинулись к месту, где находились мотоциклисты, 31 августа в 16.00. Им навстречу отправился второй из экстремалов - друг пострадавшего. Только к 2.00 ночи спасатели добрались до места, где находился мотоциклист, в районе горы Ачешбок. По данным экстренной службы, мужчина вынужден был спасаться от медведей на дереве. При этом погода не радовала - шел дождь с градом и молодой человек сильно промок.

Пострадавшему экстремалу наложили шину на травмированную ногу и обогрели у костра. После этого мужчину 12 километров несли на носилках до специального автомобиля, а затем доставили в поселок Псебай к врачам скорой помощи.