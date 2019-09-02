Рослесхоз отчитался о полном учете лесного хозяйства Крымского полуострова.

- Завершена государственная инвентаризация лесов Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Государственная инвентаризация позволяет своевременно выявить и спрогнозировать развитие процессов, оказывающих негативное воздействие на леса. Работы по определению количественных и качественных характеристик лесов полуострова стартовали в июне 2019 года, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты проводили подсчет деревьев, определяли их породы, качество древесины, замеряли высоту и возраст стволов.

Активисты из организации "Центрлеспроект" проверили и качество почв. Пока, правда, непонятно, в каком общем состоянии находится лесное богатство полуострова. Аналитические обзоры о состоянии лесов Крыма и Севастополя, их количественных и качественных характеристиках еще предстоит составить. Это будет сделано после того, как к концу этого года все собранные данные будут обработаны.

- После этого Россия станет обладателем уникальной и полной информации о состоянии лесов Крымского полуострова, - сообщила заместитель руководителя Рослесхоза Елена Комар.

Проведен подсчет деревьев, определены породы, качество древесины, высота и возраст стволов

Ранее инвентаризация лесов Крыма проводилась в 2008 году, когда полуостров был еще украинским. С российскими коллегами украинское профильное ведомство не поделилось, поэтому и потребовалось проведение нынешнего исследования. Учет леса затронул 11 лесничеств на площади более 270 тысяч гектаров.

Кстати, первый указ о картировании и учете биоресурсов страны был издан еще царем Петром Первым. Нынешняя инвентаризация всех лесов России завершится в следующем году.