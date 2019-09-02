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02.09.2019 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани участились случаи нападения ядовитых пауков на людей

Текст: Тимур Алиев (Астрахань)

На территории Астраханской области наблюдается высокая активность пауков-каракуртов, сообщает Общественное телевидение России.

Как рассказывают медики, если раньше от их укусов страдали преимущественно сельские жители, то теперь за помощью обращаются и горожане. Каракурт - это вид пауков из рода черных вдов. Научно доказано, что яд каракурта в 15-20 раз сильнее яда самой ядовитой змеи.

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Особо следует опасаться особей женского пола. Каракурты самцы имеют гораздо меньшие размеры и неспособны прокусить кожу человека и нанести большой вред. Один из пострадавших от укуса - Валерий Овсянников провел в отделении токсикологии больницы неделю. Мужчина рассказал, что паук его укусил на даче.

"Сначала появились первые резкие боли. Сначала в области паха, потом в области живота. Я сам по профессии врач и заподозрил, что меня укусило какое-то ядовитое насекомое", - говорит пострадавший.

Этим летом к астраханским врачам обратились пятнадцать человек, пострадавших от укусов каракуртами. Среди них и городские жители. С наступлением осени число пострадавших возрастет, уверены медики. Это связано с расширением ареала обитания каракуртов, которые стали селиться ближе к городам.

Есть и другой фактор - примерно каждые десять лет происходит резкое увеличение численности вида. А предыдущий всплеск был как раз десять лет назад. В качестве совета специалисты рекомендуют одевать во время походов на природу брюки и сапоги. В случае малейших симптомов укуса следует немедленно обратиться к врачам.

Происшествия Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область РГ-Видео
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