Год Театра масштабным марафоном от Владивостока до Калининграда шагает по стране. Добравшись до южного региона России - Астрахани, он впервые обратился к опере. Уже завоевавший интерес и уважение проект "Русская опера в Астраханском кремле" в рамках всероссийского праздника представил спектакль по опере Глинки "Руслан и Людмила" в постановке худрука Московского академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Георгия Исаакяна и главного дирижера Астраханского театра оперы и балета Валерия Воронина.

Под открытым небом не в условных декорациях, а на фоне реального исторического пейзажа - в стенах Астраханского кремля, на территории действующего храма - опера не только выглядит особенно впечатляюще, но и являет прекрасный пример не часто ныне возникающего не противостояния, а взаимодействия РПЦ и современного театра. Этому проекту уже семь лет, в таком формате были показаны "Борис Годунов" Мусоргского, "Князь Игорь" Бородина, "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Римского-Корсакова.

Теперешний выбор "Руслана и Людмилы" - оперы, которая крайне редко появляется на театральных подмостках, очевиден: 220 лет со дня рождения Пушкина, чья сказка лежит в основе шедевра, и 215 лет со дня рождения Михаила Глинки. Но воплощение оказалось неожиданно дерзким и даже диссонирующим с атмосферой Соборной площади Кремля. И дело не столько во множестве купюр, превративших почти пятичасовую оперу в 120-минутный набор хитовых номеров, часто лишенных внутренних драматических связей, сколько в возникшем ярморочно-клиповом толковании.

Действо начинается с выкриков базарных зазывал: "Русский дух - покупай, налетай". И понеслось: ряженные медведи, "ниндзя", цыгане и красавицы в кокошниках будто с трибун российского футбольного мундиаля. А к ним в придачу фанерные матрешки и лимузины, настоящий русский балет, реальные курсанты Суворовского училища, и трогательные юные воспитанницы школы художественной гимнастики, приручающие непослушную ленту под глинковские аккорды, а ближе к финалу десятитысячную аудиторию двух представлений развлекают и бессмертные гайдаевские персонажи Трус, Балбес и Бывалый. И все это - антураж для селфи современной молодежи, гуляющей на свадьбе Руслана и Людмилы. Получается этакий квест, совсем не комплиментарно показывающий пристрастия поколения next.

В спектакле задействовано около трех сотен артистов. В титульных партиях заняты специально приглашенные солисты Мариинского театра Глеб Перязев и Анна Денисова, также Анна Каденкова - солистка Астраханской труппы, ставшая Людмилой во второй день представления. Гений композитора выдерживает и режиссерскую шалость, намекающую на языческую природу эпического сюжета, и трудную попытку для оркестра найти баланс звучания на открытом воздухе с микрофонной поддержкой, чтобы можно было говорить о событийном уровне музицирования. И тут самым запоминающимся, пронзительным эпизодом этого шоу становится ария Руслана "О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?", заставив задуматься о цене наших поступков, желаний и амбиций, что ныне часто слишком доминируют над ценностью человеческой жизни. Урок от Глинки и Пушкина на все времена.

За той шутейной, порой эпатирующей интерпретацией, которая оттягивает на себя столько внимания, что музыка подчас оказывается в опере второстепенным фактором, все же, конечно, читается и беглый взгляд на злободневность, и провокативное стремление быть понятным, а не понятым. Но все же главное, дает твердо понять, что подвиг людей не только в том, чтобы не предать друг друга, а в том, чтобы с честью выбраться из лабиринта самых трудных и парадоксальных испытаний. И ключ к этой победе - любовь, единственная подлинная вещь в этом странно изуродованном мире.

Астрахань, где красивый, мощный замысел "Русская опера в Кремле", уже зарекомендовал себя значимым пунктом каспийских туристических маршрутов и силой, что привлекает в оперный театр новую аудиторию, стала 61-м городом-участником Всероссийского театрального марафона. Ныне коллективу Театра оперы и балета указом президента из госбюджета выделяется постоянная субсидия на премьерные работы. А Год театра идет дальше. И следующая встреча с оперой ожидается в Санкт-Петербурге на торжественном закрытии этого театрального шествия.