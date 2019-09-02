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02.09.2019 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Астраханской области пожаловались на запах гари от пожаров

Текст: Тимур Алиев (Астрахань)

Жители Астраханской области обеспокоены запахом гари, которая быстрыми темпами распространяется по региону, сообщает ТАСС со ссылкой на областное МЧС.

По данным пресс-службы регионального МЧС, с первого сентября в экстренные службы поступило более ста звонков от местных жителей на удушливый запах гари.

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Как предполагают в ведомстве, причиной такой ситуации стали природные пожары в соседней Калмыкии, где огонь распространился на площади полторы тысячи квадратных метров.

Ветер, дующий в сторону Астраханской области, принес удушливый запах в в Лиманский, Икрянинский, Наримановский районы и в столицу региона - Астрахань.

Согласно последней оперативной информации МЧС по Республике Калмыкия, размещенной на сайте, за последнее время по республике произошло 11 загораний сухой растительности на общей площади 800 квадратных метров.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Лесные пожары
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